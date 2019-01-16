康是美新春福袋今開賣 限量萬個

2019-01-16

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞康是美今（16）日起將首次推出「康是美新春福袋」，限量1萬個，每個售價399元，內含醫美商品、面膜、乳液等藥妝長銷型保養品與日用品，總商品市價高達近千元，同時提供下次實體門市購物9折券與UBER乘車優惠，以及當場撕開即知的抽獎券一張，總計95種獎項，其中，最受注目獎項是許多女性的夢幻逸品，市價15.6萬及7.4萬的精品名牌包及皮夾各1名。

針對年節贈禮，康是美也推出多款組合，像是精純人蔘的一口輕巧包的人蔘飲、價格超值的「什錦型」面膜禮盒，也特別引進在日本有360年造酒歷史的知名酒廠─菊正宗，所推出的系列保養品，尤其是大受好評的500ml大規格高保濕化妝水，可以提供從臉到身體的濕敷保養；另因應春節期間白染黑的需求，康是美特別與美吾髮合作推出微膠囊久香技術的植萃溫和染髮霜，提供消費者的染髮新選擇。

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