EA全球最新旗艦店 數字登場

2019-01-08

﹝記者方惠宗／台北報導﹞義大利精品Emporio Armani（簡稱EA）全球最新旗艦店概念進駐台北「微風南山」，本月10日正式開幕，店內將獨家販售由胡歌演繹的「數字系列」，2019年春夏Boarding主題系列也同步上架。

EA全新旗艦概念店設計理念與倫敦同步，空間採環繞設計，強調隱密性，體現現代生活品味。流暢舒適的動線，讓顧客能夠在店內自由選購服裝、手錶、眼鏡和配飾。全台獨賣的「數字系列」是EA專為大中華區打造的限量服飾，靈感源於數位世界，品牌創辦人兼設計師喬治‧亞曼尼（Giorgio Armani）為此系列賦予黑色主調，並以數字、標識、符號、像素、幾何圖形、特殊剪裁等為主要元素，打造出適合戶外穿著的運動風休閒單品。胡歌即以品牌代言人之姿、穿著此系列中印有其幸運數字「1」和生日月份「9」的單品為品牌秋冬廣告入鏡。

Emporio Armani將為微風南山旗艦店開幕推出VIP尊寵滿額贈禮。1月10日至1月13日開幕首四日，當日前十位Armani金卡會員單筆消費達6,000元即贈Giorgio Armani奢華訂製緞光水唇膏（送完為止）。1月10日至2月20日，單筆消費滿20,000送Emporio Armani限量數字系列後背包（送完為止）。

胡歌演繹Emporio Armani數字系列服飾。

Emporio Armani數字系列1號夾克，50,800元。

Emporio Armani數字系列9號毛衣，32,800元。

Emporio Armani於微風南山登場，自1月10日至2月20日推出「單筆消費滿20,000元送Emporio Armani限量數字系列後背包」活動，送完為止。

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