玉世家珠圓玉潤 迎新年豬事圓滿

〔記者王瀅娟／台北報導〕JADEGIA玉世家因應豬年到來，以與「豬」諧音的吉祥話「珠圓玉潤」為主題，推出翡翠珠串項鍊與手串，期許諸事圓滿。
玉世家表示，翡翠珠串內蘊著獨特的文化本質，形制可溯及佛教念珠，既寄寓了圓滿的精神，蘊含著善與美，安定心志使身心不亂，更能做為一種精神的物化承載。玉世家除了挑選頂級的翡翠、紅翡與冰種白翡琢磨成圓潤的玉珠，並穿插搭配鑲嵌鑽石、紅寶石、粉紅剛玉等貴重寶石，點出現代翡翠珠串美學。除了圓珠，玉世家也推出雕刻了蝙蝠、鯉魚、如意等吉祥圖案的雕刻翡翠珠搭配翡翠圓珠的設計，讓珠串蘊含更多吉祥含意。
玉世家翡翠珠串系列從最頂級的百萬串珠長鍊，到10萬元有找的手串均備，選擇多元。展現三代從事翡翠珠寶事業的底蘊。
圖片提供：玉世家
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玉世家紅翡長珠鍊，428,000元。
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玉世家以珠圓玉潤為題推出新年翡翠珠鍊與珠串系列，皇御翠華翡翠長珠鍊8,600,000元。
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玉世家翡翠圓珠手串，搭配瑪瑙與黃水晶，82,000元。
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玉世家雕刻造型翡翠與紅翡珠手串，268,000元。
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玉世家冰種白翡與雕刻紅翡長珠鍊，238,000元。
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玉世家雕刻造型翡翠與紅翡珠手串，186,000元。
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