限定色Y Chair 紀念110週年

2019-01-02

〔記者凃盈如／台北報導〕新年將至，找一把好椅子，讓來年書桌、餐桌前的時光更為理想，工作也更有效率。在丹麥設計巨匠Hans J. Wegner韋格納為數眾多的作品當中，「Y Chair」最受日本人喜愛，也是品牌最暢銷的代表作，目前由丹麥歷史最悠久的家具製造商之一 Carl Hansen & Søn生產。在台灣總代理Carl Hansen & Søn的森／CASA，即日起至1月15日，發售品牌110週年紀念性8款全新特別色，包括瑰粉、牡蠣灰、酒紅等難得一見的獨特款，讓設計迷趨之若鶩。

被暱稱為Y Chair的名椅CH24， 椅背上Y字形的經典支撐，到現在仍是讓人一眼就能辨認的特色。該件作品以中國明代圈椅的理想線條，做為發想的原型，Hans J. Wegner韋格納當年在家具設計上飛躍出很重要、開創性的一步，就是將餐椅的靠背與扶手線條合而為一，且利用蒸氣折彎的技術，打造自然優雅的曲線，在在是1950年代相當具突破性的設計里程碑。

雖然這款Y字椅只有整體組裝和紙纖編製的椅墊需要手工，但它的穩定、舒適，紙纖座椅耐坐而充滿職人手編溫度，受到後世推崇。在110週年發售的特別色，有兩個方向，一是獨特的流行色，有 Carl Hansen & Søn 精心挑選正逢潮流的桑紅、酒紅，以及海軍藍、瑰粉。另一方面，沿襲丹麥設計傳統精神，向大自然取材的色系，則包括有來自森林、海洋及夜空的森林綠、墨欖綠、牡蠣灰及闇夜藍，讓空間極富詩意與文氣。

Carl Hansen & Søn Y Chair限定色（左起）： 牡蠣灰、森林綠、闇夜藍、墨欖綠。

Carl Hansen & Søn慶祝110週年，即日起至1月15日，發售8款限定色，原價32,350元，優惠價 23,800元，可於森/CASA購得。

Carl Hansen & Søn Y Chair限定色（左起）： 海軍藍 、瑰粉 、桑紅 、酒紅。

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