千萬級德意志純種跑車

2018-12-31

記者方維鐸／報導

攝影／記者潘少棠、陳奕全

NA中置4驅讓你高枕無憂 Audi R8 V10 plus Coupé

Audi第2代R8跑車2016年正式導入國內，目前僅提供R8 V10 Plus Coupé單一車型，在德系純種跑車市場算是相對稀有且高單價的選擇。

本文試駕的主角R8 V10 plus Coupé，動力心臟為一具縱列中置於駕駛座後方的5.2升90˚夾角V10自然進氣引擎，採用Dual injection雙噴射供油系統，於8,250轉可爆發出610匹最大米力，57.1公斤米最大扭力峰值則出現在6,500轉，每公升排氣量的輸出效率達117.2匹。

變速系統採用S tronic 7速雙離合器自手排，賦予比上一代R8搭載的單離合器R tronic 7速自手排更平順的換檔反應，透過前電子液壓／後機械式多片式離合器的quattro智慧型恆時4輪驅動系統，能更精確地將動力分配於4個輪子上（可100%輸出於後軸），提供最趨近完美的操控循跡表現。根據原廠數據，R8 V10 plus由靜止加速至時速百公里僅需3.2秒，比下文的Mercedes-AMG GT R要快上0.4秒；極速可直上330公里／時，已跟現行Porsche 911 Turbo S並駕齊驅。

坐進駕駛艙，首先映入眼簾的是附有4顆衛星控鍵的R8專屬高階平底式真皮賽車多功能方向盤，以及Audi virtual cockpit全數位虛擬座艙的12.3吋顯示幕，駕駛人只要稍微摸索適應便不難上手。方向盤左側盤輻下的drive select黑色按鍵是用來選擇Audi drive select可程式車身動態系統的模式，提供了comfort（舒適）、auto（自動）、dynamic（動力）和individual（個人化）4種模式；此外，方格旗圖案的Performance mode按鍵還額外提供乾地、濕地和雪地3種不同路面的4輪扭力分配模式，全方位滿足跑車玩家的駕馭需求。

Audi Taiwan分公司將R8 V10 plus Coupé開出1,108萬的基本起跳價，以其前衛吸睛的外型與競技本格的性能，對動輒一擲千金的跑車玩家自有極大吸引力。

Audi R8 V10 plus Coupé小檔案

車身尺碼（車長×車寬×車高）：4,426×1,940×1,240mm

軸距：2,650mm

引擎型式：V10 DOHC 40汽門 FSI缸內直噴

排氣量：5,204cc

最大馬力：610匹／8,250轉

最大扭力：57.1公斤米／6,500轉

驅動方式：quattro智慧型恆時4輪驅動

排檔設計：S tronic雙離合器7速自手排

0～100公里／時加速：3.2秒

極速：330公里／時

平均油耗：6.9公里／公升（經濟部能源局歐規測試數據）

能源效率等級：4級（小客車4,200～5,400cc歐規油耗）

售價：1,108萬起

前中置後驅極致操控樂趣 Mercedes-AMG GT R

Mercedes-Benz旗下高性能子品牌Mercedes-AMG的GT車系中，現階段性能最強悍的GT R無疑是傳承三芒星光環的德國純種跑車代表作。

這輛消光灰車色的Mercedes-AMG GT R，引擎蓋下配置秉持AMG一貫「one man, one engine」理念手工組裝的M178 4.0升V8雙渦輪增壓引擎，採「hot inside V」設計，將Turbo增壓器配置於V8缸體夾角內空隙處，有效縮減整具引擎的體積，並透過乾式機油槽設計來降低車輛重心；此外，還搭配AMG動態引擎腳與變速箱腳座，可主動調整引擎相對於車身的位置變化，利於車輛操控極限的提升。

GT R擁有585匹最大馬力與71.4公斤米峰值扭力，搭配AMG SPEEDSHIFT DCT 7速雙離合器自手排變速箱，只需要3.6秒即可完成0～100公里／時起步加速，最高時速可達318公里／時。

若從帳面數據來看，似乎雙雙小輸上文的Audi R8 V10 plus，然而拜雙Turbo壓榨出的豐厚扭力高原與後輪驅動所賜，讓GT R開起來極為狂暴凶猛，油門一敗時就能明顯感受到後軸的蠢動，跟R8 V10 plus線性的NA動力是兩種截然不同的樂趣。本車採用了源自GT3賽車的9段式Traction Control循跡控制系統，搭配專屬的AMG後軸轉向系統與4條前後配的米其林PilotSport Cup 2半熱融胎，更讓這輛FMR前中置後驅的純種跑車操駕起來樂趣橫生。

而其延續自SLS AMG的斯巴達座艙鋪陳，中央鞍座覆蓋以AMG內裝夜色套件的亮黑色飾板和AMG霧面碳纖維飾板，讓AMG Drive Unit控制面板看起來更肅殺且功能導向，並將所有關於車輛性能與動態的設定於此，任由車主自行切換，盡享這輛純種跑車的極致駕馭感受。

台灣賓士將Mercedes-AMG GT R報出1,038萬的起跳價，對熱愛三芒星品牌光環與AMG競技傳統的德國純種跑車買家無疑是最完美的選擇。

Mercedes-AMG GT R小檔案

車身尺碼（車長×車寬×車高）：4,551×2,007×1,284mm

軸距：2,630mm

引擎型式：V8 DOHC 32汽門 AMG雙Turbo

排氣量：3,982cc

最大馬力：585匹／6,250轉

最大扭力：71.4公斤米／1,900～5,500轉

驅動方式：FR前置引擎後輪驅動

排檔設計：AMG SPEEDSHIFT DCT 7速雙離合器自手排

0～100公里／時加速：3.6秒

極速：318公里／時

平均油耗：8.0公里／公升（經濟部能源局歐規測試數據）

能源效率等級：4級（小客車3,600～4,200cc歐規油耗）

售價：1,038萬起

Mercedes-AMG GT R車頭的Panamericana直瀑式水箱護罩中央有著顯眼的三芒星廠徽，搭配黑色底座的LED頭燈讓前臉看起來殺氣騰騰，足下採用前19吋、後20吋的米其林PilotSport Cup 2半熱融胎及金黃色塗裝的陶瓷複合材質高性能煞車系統，更彰顯本車的競技本格。

R8駕駛人導向的Monoposto單體式座艙，巧妙地將日照感應式恆溫空調面板和旋鈕整合，空調資訊直接顯示於旋鈕上，操作時不僅判讀更清楚，半懸浮式旋鈕造型也更呼應工廠賽車的熱血基因。

Audi virtual cockpit全數位虛擬座艙的12.3吋顯示幕，附有專屬的Performance View畫面，可顯示超轉指示燈號、單圈計時、賽道圈數、橫向G值、油溫、胎溫胎壓偵測、馬力扭力輸出等完備的車輛資訊，讓駕駛人隨時掌控行路狀況及各項操控設定。

位於座艙後的5.2升V10 FSI自然進氣引擎結合Dual injection雙噴射系統，於8,250轉時可輸出610匹最大馬力，並在6,500轉時產生57.1公斤米最大扭力，容積效率達117.2匹／公升。

兩張標配的Audi exclusive桶形跑車型座椅以Fine Nappa真皮包覆，具電動高度調整及加熱功能，無論乘坐感和視覺感均非常引人入勝。

R8 V10 plus後保險桿下方分流器巧妙地結合兩側亮黑色梯形排氣尾管，在亮面碳纖維固定式大型賽車尾翼陪襯下，體現源自工廠賽車的競技本格。

R8 V10 plus在SPORT模式下，整輛車的駕馭感受極為緊繃，不僅油門、換檔反應更敏銳凌厲，連引擎聲浪也顯得格外嘹亮高調，收油瞬間還會傳出陣陣回火放炮聲響，操駕起來十分激亢。

Audi R8刻意稜線分明的設計，更體現德國跑車冷冽的科技風格，車頭標配結合極線LED晝行燈及遠燈輔助功能的全LED頭燈組，由37顆LED所建構成，賦予本車絕佳的照明與辨識效果。

經典長車頭Coupé身形的Mercedes-AMG GT R，驅策起來極為狂猛剽悍，原廠數據顯示其0～100公里／時加速僅需3.6秒，極速可達318公里／時，FR後輪驅動的操控狂放不羈，讓駕駛人盡享德國跑車的澎湃快感。

中控台圓形鍍鉻飾環出風口下方為本車操控精髓的9段式Traction Control循跡控制系統，是源自於Mercedes-AMG GT3賽車的黑科技，讓本格派跑車玩家喜出望外。

GT R車艙內採用AMG內裝夜色套件，營造出肅殺感十足的跑格氛圍，3輻造型的AMG高性能平底跑車方向盤則以DINAMICA材質縫製，提供絕佳的握感。

這具原廠代號M178的4.0升AMG V8 bi-turbo引擎，可輸出585匹最大馬力與71.4公斤峰值扭力，儘管馬力輸出比不上R8 V10，但雙Turbo壓榨出的狂暴扭力，卻帶來截然不同的駕馭樂趣。

兩張AMG高性能賽車座椅包覆以黑色Nappa真皮和DINAMICA類麂皮，並車有對比色縫線，提供絕佳的乘坐包覆性與支撐性，視覺效果亦無可挑剔。

GT R後保桿下方設計獨特的專屬3出排氣尾管（除亮黑色的中出尾飾管清晰可見外，左右兩邊的排氣管則低調地整合在黑色分流器內），搭配競技味十足的AMG碳纖維尾翼（手動可調），一看就是輛不折不扣的道路版賽車。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/