〈5大通路調查〉2018最熱賣空氣清淨機出爐

2018-12-27

記者吳佩樺／台北報導

每年冬季從11月開始至隔年4月是空氣清淨機的銷售旺季，近幾年空氣清淨機市場成為兵家必爭之地，面對市面上琳瑯滿目的機種，不知該如何下手？不妨參考一下5大通路2018全年度銷售榜。

根據燦坤、全國電子、momo購物網、PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心，針對今年1月至11月底統計，5千元以下小坪數入門機種，3M FA-M12、FA-C20PT以及Honeywell HPA-100APTW是熱賣代表。

萬元左右價格帶是由Coway制霸，人氣很高的AP-1009CH，不用9千元就能買到空氣品質監測燈功能，在同價位中堪稱最高CP值；另一AP-1512HH同樣萬元就能入手。綜合來看各大通路2萬元以下銷售榜，Coway是上榜次數最多的品牌。

1.5萬至2萬元部分，大金、Sharp表現最佳。大金MC55USCT、Sharp KC-JH50T-W分別拿下燦坤、全國電子銷售冠軍，二款都主打10年不用換濾網，在耗材部分省錢不少。2萬元以下熱賣款還包括了飛利浦AC4076等。

Yahoo奇摩購物中心觀察，個人空氣清淨機逐漸受歡迎，外型迷你、可隨身繫掛的IONION升級版MX受到青睞。

因應現代人愈加重視空氣品質議題，2萬元以上大坪數旗艦市場的成長幅度在各價位帶中是最大的。各品牌競爭激烈，其中Blueair i系列同時搶下momo購物網、PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心銷售冠軍。不過LG在總榜單中占最多席次，熱銷款是AS951DPT0、AS601DPT0。

其它夯機另有Dyson TP04、日立UDP-K110、百靈BFD104BTW、Honeywell HPA600BTW等；Honeywell HPA600BTW台灣9月才上市，短短時間便衝上年度熱賣榜，頗令人驚豔。

《2萬元以下熱賣機種》

Honeywell HPA-100APTW 強速Turbo

適用小坪數，具備3段風速以及Turbo強速潔淨模式，最低噪音38分貝。提供定時、濾網更換提醒功能。通路售價約4,990元。

大金MC55USCT 縮減體積

該款在大金空氣清淨機產品線中主打縮減體積，擺放方便。機身配置6色PM2.5顯示面板，台灣限定功能。通路售價約14,800元。

Sharp KC-JH50T-W 特殊噴嘴

採用自動除菌離子技術，研發20度角噴嘴，提升空氣循環速度。機身具備空氣品質指示燈。通路售價約14,900元。

Coway AP-1009CH 高CP值

免萬元就能擁有智慧偵測功能，機身上設計顯示空氣品質的智慧光環，例如藍燈代表良好、紅色為極差。通路售價約8,900元。

飛利浦AC4076 智能夜間感測

內建智能夜間感測，當光線變暗，會自動切換到夜間模式，降低風速跟運轉音量；光線變亮便恢復一般運作。通路售價約16,988元。

3M FA-M12 負離子清淨

適用小坪數，採用靜電濾淨技術，加上負離子淨化空氣。具備3段風速、3段定時、濾網更換提醒功能。通路售價約3,290元。

IONION MX 隨身迷你

個人迷你型，主要釋放負離子，重量20公克，可繫掛在脖子隨身攜帶。充飽電力能連續使用30小時。通路售價約3,980元。

《2萬元以上熱賣機種》

日立UDP-K110 濾網自動清

具備加濕功能，最大特色是濾網自動清潔，啟動後，毛刷會自動刮除前置濾網上的粉塵，且會被收集在集塵盒中。通路售價約23,900元。

LG AS601DPT0 淨化360度

圓形外觀，強調360度淨化空氣。清潔循環扇能向上立起或左右旋轉，將過濾後的乾淨空氣，吹送到最遠7.5公尺。通路售價約25,800元。

百靈BFD104BTW 濾網可水洗

百靈首款空氣清淨機BFD104BTW，僅在部分通路販售。水洗濾網可重複使用，活性碳濾網仍建議每6個月更換。通路售價約22,800元。

Blueair 680i 內建WiFi

Blueair i系列包括280i、480i、680i，主要差別是適用坪數大小，均內建WiFi，可用手機隨時監控空氣品質。680i通路售價約39,880元。

Dyson TP04 兼具涼風

涼風、空氣清淨機二合一，機身上設置3個感應器、LCD螢幕，能即時顯示家中空氣品質指數。通路售價約22,900元。

註：價格以各通路為準。

圖片提供／燦坤、全國電子、momo購物網、PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心

2萬元以上 熱賣銷售榜

2萬元以下 熱賣銷售榜

現代人重視在家「健康、自在」呼吸，使得空氣清淨機市場愈受重視。（達志提供）

Dyson TP04 兼具涼風

IONION MX 隨身迷你

Blueair 680i 內建WiFi

百靈BFD104BTW 濾網可水洗

LG AS601DPT0 淨化360度

日立UDP-K110 濾網自動清

飛利浦AC4076 智能夜間感測

3M FA-M12 負離子清淨

Honeywell HPA-100APTW 強速Turbo

Coway AP-1009CH 高CP值

Sharp KC-JH50T-W 特殊噴嘴

大金MC55USCT 縮減體積

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