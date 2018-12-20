特蒐！Xmas打卡熱點

2018-12-20

記者凃盈如／專題報導

【台中】

海景摩天輪

中部民眾引領期待的MITSUI OUTLET PARK台中港日前已正式開幕，引進日本知名排隊美食，以60公尺高海景摩天輪、海港觀景台吸客。

目前整個園區的燈飾佈置，搭配摩天輪繽紛的燈光，已成功營造耶誕節的歡樂氛圍，此外，內部還有創意貨櫃市集、多功能廣場，以及超過170間國內外知名品牌進駐為賣點，其中有22家台灣初展店品牌，例如日本超人氣法式吐司Ivorish、鐮倉紅葉茶屋、銀座篝、六代目三角、十勝豚丼いっぴん等人氣餐飲，並將於明年夏季引進全台唯一的室內冰雪樂園「Snow Town」，目前已有「ASOBI SQUARE」等新型態遊樂設施，血拚也能享美食、暢玩一整天；三井主管表示，預估每年來客數可望達到800萬人次，預計一年業績將可達50億台幣。

保暖禮品大降價

台中大遠百聖誕狂想曲已開跑，邀請逛百貨民眾參加點燈、報佳音活動，同時因應低溫，掀起保暖衣物補貨效應，館內於即日起至12月31日推出促銷，全館百貨服飾（含化妝品、名品）當日累計5,000元送500元抵用券、8大銀行當日刷滿8,000元送200元抵用券，而服飾單品也有下探3折優惠，Kadia真皮毛呢短靴特價468元（原價4,680元）、POONE毛領針織上衣特價1,900元（原價3,280元）、Bonita千鳥格保暖披肩特價790元（原價1,680元）。

【台南】

博物館週末High翻天

奇美博物館將於即日起至耶誕節前的兩個週末，舉辦「HOHOHO聖誕週末」活動，凡購票入園即可從白天暢遊到夜晚，一次飽覽「必看典藏」，並可體驗「音樂派對」、遊逛 「聖誕快樂市集」，觀賞「聖誕老公公遊行」，且12歲以下兒童皆可免費入場。

「HOHOHO聖誕週末」範圍涵蓋館內展廳與戶外園區，在展覽部分，精選常設展及特展30件必看作品，其中不乏耶誕節相關之作。且配合活動，首度全館夜間開放，延長常設展、特展參觀時間至21：30。戶外園區也舉辦音樂派對，園區處處放送耶誕音樂，另安排多場live演出，現場還有報佳音小天使不定時出現同歡。至於令人引頸期待的「耶誕快樂市集」將集結逾100個攤位，販售熱紅酒、熱可可，香甜濃郁的肉桂捲、歐洲風味的窯烤PIZZA等應景美食。

奇美博物館「HOHOHO聖誕週末」活動於12月22日（六）、12月23日（日）每天9：30至22：00登場，地點於戶外園區及館內展廳。凡入園即需購票，預售票250元，即日起於ibon售票系統開賣；活動現場票300元，於活動當天在奇美博物館售票處販售；12歲以下持有效證件可免費入場。

挑戰AR耶誕迷宮

新光三越台南新天地，即日起至1月6日展出「耶誕奇幻樂園」，以8米高的「希望噴泉」及夢幻的「耶誕迷宮」坐鎮。迷宮裡有5位好朋友將指引、陪伴民眾一同完成冒險，並結合了AR擴增實境體驗，可透過手機APP與迷宮裡的故事角色做出有趣的互動。

【桃園】

耶誕村大玩穿越梗

桃園華泰名品城聖誕村，今年邁入第三年，此次特別以Christmas Wonderland為發想，打造飄雪耶誕村，有高達18公尺的耶誕樹造景，還有星空奇幻樹洞、耶誕市集，預計可吸引超過百萬民眾朝聖。即日起至2019年1月1日舉辦Outlet耶誕慶，並有全桃園最大的露天飄雪耶誕市集，現場除了邀請國內外26家人氣攤位進駐外，高達18米「可穿越」奇幻聖誕樹，使用萬點燈泡點綴出奇幻樹洞，讓民眾可「穿越」其中，體驗星空璀璨美景。

和耶誕老公公＆老婆婆同框

至於桃園大江購物中心，今年打造6,000坪的地下耶誕遊逛街城，包含巨型耶誕樹、數座大大小小的石磚造型城堡，耶誕樹底下，設有耶誕老公公的家，還有為小孩準備禮物的工具間，是可以拍照、打卡的溫馨空間。

即日起至12月22日下午時段，推出耶誕老人抱抱趣活動，憑999元發票可與耶誕老公公、老婆婆合影，獲限量拍立得一張，此外，12月23日將舉辦免費入場的音樂會。

圖片提供／BELLAVITA、三井奧特萊斯、大江購物中心、中友百貨、台北文華東方酒店、台北晶華酒店、奇美博物館、統一時代百貨、美福食集、華泰名品城、新光三越、 遠百、遠東SOGO、新板希爾頓、漢神巨蛋

大江購物中心耶誕樹內部打造「耶誕老公公的家」，可入內參觀。

台中中友百貨，以蛋糕造型結合旋轉木馬、耶誕樹，呈現節慶裝置，蛋糕上還有一顆顆可愛的櫻桃，甜美繽紛。

台中大遠百今年耶誕樹以禮物盒為主題，並舉辦周邊公益活動，邀請知名網美站台共同響應，並至年底推出促銷活動。

新光三越台南新天地打造耶誕奇幻樂園，「希望噴泉」為打卡熱點。

奇美博物館特別於本月兩個週末規劃「聖誕老公公出沒」系列活動。

奇美博物館打造幸福耶誕樹，以經典造型喚起大家對於耶誕節最初的美好印象。

桃園華泰名品城打造飄雪耶誕村，有高達18公尺的耶誕樹造景。

新光三越台中中港店「盒你在一起」耶誕樹， 以LINE FRIENDS角色打造禮物盒耶誕樹。

MITSUI OUTLET PARK台中港於12月12日開幕，台中之星摩天輪夜景，自試營運以來，就是民眾打卡熱點。

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