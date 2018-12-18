初購美樂思 30天享全額退費

2018-12-18

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞日本市場通信售發達， 2003年創立的通信販售保養品美樂思（Mediplus+）以一瓶標榜可抵化妝水、乳液、精華液、乳霜的All in One 「美樂思凝露」為品牌創始商品，此款商品銷售至今年底，已累積突破千萬瓶的銷售紀錄，成為全效型保濕商品的人氣優選，美樂思5年前進軍台灣市場，透過網路及社群操作，幾年下來亦累積了不少忠實愛用者，近來更大動作找來女星王心凌代言拍攝廣告。

「美樂思凝露」以出雲玉造溫泉水為基底，配合玻尿酸、神經醯胺多種美容保濕成分，鎖定解決壓力型不穩定的乾燥肌問題，在日本平均單日即可賣出超過1,800瓶，台灣單日出貨也超過500瓶。美樂思在日本除了保養品外也推出彩妝，目前唯一實體店面位於東京丸之內大樓內，目前在台僅販售7款商品，有別於日本主要的消費層為35歲以上女性，在台主力客層則介於20至30歲。

為累積忠實愛用者，美樂思旗下品項有兩種定價，至官網或電話訂購後，商品配送至家裡，每60天自動配送，定期用戶可享85折優惠，若想取消訂購也只要一通電話隨時取消。對於初次訂購卻覺得商品不適合的消費者，美樂思也推出初次購買30天內全額退費的服務，無論是否開封用過，都可以全額退款退貨。

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