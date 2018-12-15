高以翔創業男裝 網購秒殺完售

2018-12-15

﹝記者方惠宗／台北報導﹞藝人高以翔（Godfrey）有了新身分：男裝品牌「YOYUU」聯合創辦人！與從事金融業的好友James共同推出一系列合乎摩登男士穿著實用的都會單品，例如首波主打品Cypress DWR Shirt防潑水襯衫，本月在品牌官網「yoyuu.ca」開放預購，不到一週就「Sold Out」，人氣搶搶滾！

高以翔進入演藝圈超過十年，以「高富帥」的男神形象受粉絲喜愛，如今自創品牌、當上「高老闆」，原因乃出自於「不容易找到適合的衣服！」擁有193公分身材的高以翔說：「既然市面上常找不到滿足我的服裝，何不自己來設計？」於是與對於穿衣有想法、有堅持的James合作，跳出舒適圈、各發揮所長，結合時尚設計與布料技術，為現代服裝創新機能、經典時尚與多元功能，讓人穿上後「自在又自信」。首波主打品項除了預售熱銷的Cypress DWR Shirt防潑水襯衫，西裝Granville 360 Suit亦出自高以翔的自身需求：「穿起來如連帽衫柔軟舒適的經典西裝」。至於品牌名稱有何涵義？品牌人員表示，YOYUU的發音來自日文，「YO代表有餘、YUU則是富饒之意」，巧妙傳達「游刃有餘」的核心精神。

圖片提供：YOYUU

YOYUU為Cypress DWR Shirt防潑水襯衫舉辦首波網路預購，不到一週就售罄。149美金，約台幣4,639元。

高以翔與好友James自創服裝品牌YOYUU，親身展示自家商品。

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