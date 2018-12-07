大齡網紅 大勢出擊－3

2018-12-07

文／呂安婕

梅伊：我如銀髮般閃耀。

擁有一頭銀髮、今年70高齡、IG粉絲高達22萬人的梅伊‧馬斯克（Maye Musk），絕對是其中數一數二的佼佼者。更值得一提的的是，她不僅是位名模，更擁有專業營養師執照，同時還有一位知名企業家兒子：美國知名電動車大廠Tesla執行長伊隆‧馬斯克（Elon Musk）。

15歲在約翰尼斯堡開啟模特兒事業，隨著年齡漸長，梅伊‧馬斯克如同當年絕大多數模特兒淡出伸展台，她先後取得營養學士、碩士學位，並在美國與加拿大註冊為專業營養師。50歲人生大轉彎，搬到紐約的她重啟時尚人生，60歲決定不再染髮，閃耀的自然銀髮反而吸引更大注目，成為當年時尚伸展台、時尚雜誌的IT Woman。

尤其，去年九月梅伊‧馬斯克成為美國美妝品牌CoverGirl最高齡的代言人，更將她的模特兒生涯推向高峰，黑色星期五（11月23日）更開心在IG分享她的巨幅廣告現身紐約時代廣場。今年不僅多次參與VOGUE、BAZAAR等雜誌時尚大片拍攝，廣告代言更是不斷，除了CoverGirl外，亦參與美國牛仔品牌NYDJ廣告拍攝，身著緊身牛仔褲的她，魅力絲毫不遜其他年輕模特兒，最新作品是Tiffany最新發表的耶誕影片，並與90年代名模凱倫‧艾臣（Karen Elson）、娜歐蜜‧坎貝兒同框演出。正如她在個人網站（www.mayemuskmodel.com）所言，今年最愛的hashtag正是「#ItsGreatToBe70」，因為70歲的她就如同自己的標誌銀髮般閃耀迷人。

部分圖片提供／Burberry、周裕穎

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