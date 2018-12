大齡網紅 大勢出擊－2

2018-12-07

群星入鏡 均齡47Y

Burberry最新出爐的耶誕廣告以名為《Close Your Eyes and Think of Christmas》的微電影為主軸,邀請英國新生代攝影師朱諾‧卡里普索(Juno Calypso)擔綱並拍攝,且參與拍攝的明星都「不年輕」,首度參與品牌廣告拍攝的女星克莉絲汀‧史考特‧湯瑪斯(Kristin Scott Thomas)今年已58歲,猶記得1996年經典電影《英倫情人》的優雅姿態,完美化身英倫情人典範,廣告中的她雖已年過半百,身著品牌經典風衣搭配一抹紅唇,儘管眉心多了一絲皺紋,卻更添成熟韻味。

同時入鏡的還有超模娜歐蜜‧坎貝兒的母親瓦萊麗‧莫里斯‧坎貝兒(Valerie Morris-Campbell),今年66歲高齡的她不僅是整部廣告片中年齡最高,更是大齡網紅模特兒界的「後起新秀」。

年輕時曾擔任舞者、模特兒,目前擁有24500位追蹤者,雖然IG上的職業自稱是模特兒,瓦萊麗‧莫里斯‧坎貝兒多以名人之姿出席各項時尚活動,誠如她自言「離上次跟娜歐蜜同台一起拍攝廣告,已經有四年了,這次對我來說是一次非常特別的機會。」

儘管如此,在最新發表的形象廣告照中,2人或穿著Burberry經典格紋衫相倚,或穿著成套中性套裝營造時尚氣勢,娜歐蜜親密地倚在媽媽瓦萊麗‧莫里斯‧坎貝兒身旁,與其說是母女,更像是一對時尚姐妹花,媽媽的時尚氣場或許不如超模女兒,然而舉手投足風情十足。

Burberry最新廣告邀請諸多英倫明星、歌手演繹,資深女星克莉絲汀‧史考特‧湯瑪斯(左三),與創作歌手米亞(M.I.A)(右三)都是首次參加,麥特‧史密斯(Matt Smith)(左二)則是二度參與品牌廣告。

克莉絲汀‧史考特‧湯瑪斯自嚗從小就想借穿媽媽的Burberry風衣。

配戴著品牌水晶半雛菊耳環,克莉絲汀‧史考特‧湯瑪斯的優雅姿態,彷彿英倫母親化身。

娜歐蜜‧坎貝兒與母親瓦萊麗‧莫里斯‧坎貝兒身著量身套裝拍攝形象廣告,與其說是母女,更像姐妹檔。

身著Burberry與Vivienne Westwood聯名系列的歐蜜‧坎貝兒,斜靠母親瓦萊麗‧莫里斯‧坎貝兒腳旁,可以明顯看出二人相似之處。

乍看瓦萊麗‧莫里斯‧坎貝兒很難相信今年已66歲。

