大齡網紅 大勢出擊－2

2018-12-07

文／呂安婕

群星入鏡 均齡47Y

Burberry最新出爐的耶誕廣告以名為《Close Your Eyes and Think of Christmas》的微電影為主軸，邀請英國新生代攝影師朱諾‧卡里普索（Juno Calypso）擔綱並拍攝，且參與拍攝的明星都「不年輕」，首度參與品牌廣告拍攝的女星克莉絲汀‧史考特‧湯瑪斯（Kristin Scott Thomas）今年已58歲，猶記得1996年經典電影《英倫情人》的優雅姿態，完美化身英倫情人典範，廣告中的她雖已年過半百，身著品牌經典風衣搭配一抹紅唇，儘管眉心多了一絲皺紋，卻更添成熟韻味。

同時入鏡的還有超模娜歐蜜‧坎貝兒的母親瓦萊麗‧莫里斯‧坎貝兒（Valerie Morris-Campbell），今年66歲高齡的她不僅是整部廣告片中年齡最高，更是大齡網紅模特兒界的「後起新秀」。

年輕時曾擔任舞者、模特兒，目前擁有24500位追蹤者，雖然IG上的職業自稱是模特兒，瓦萊麗‧莫里斯‧坎貝兒多以名人之姿出席各項時尚活動，誠如她自言「離上次跟娜歐蜜同台一起拍攝廣告，已經有四年了，這次對我來說是一次非常特別的機會。」

儘管如此，在最新發表的形象廣告照中，2人或穿著Burberry經典格紋衫相倚，或穿著成套中性套裝營造時尚氣勢，娜歐蜜親密地倚在媽媽瓦萊麗‧莫里斯‧坎貝兒身旁，與其說是母女，更像是一對時尚姐妹花，媽媽的時尚氣場或許不如超模女兒，然而舉手投足風情十足。

部分圖片提供／Burberry、周裕穎

Burberry最新廣告邀請諸多英倫明星、歌手演繹，資深女星克莉絲汀‧史考特‧湯瑪斯（左三），與創作歌手米亞（M.I.A）（右三）都是首次參加，麥特‧史密斯（Matt Smith）（左二）則是二度參與品牌廣告。

克莉絲汀‧史考特‧湯瑪斯自嚗從小就想借穿媽媽的Burberry風衣。

配戴著品牌水晶半雛菊耳環，克莉絲汀‧史考特‧湯瑪斯的優雅姿態，彷彿英倫母親化身。

娜歐蜜‧坎貝兒與母親瓦萊麗‧莫里斯‧坎貝兒身著量身套裝拍攝形象廣告，與其說是母女，更像姐妹檔。

身著Burberry與Vivienne Westwood聯名系列的歐蜜‧坎貝兒，斜靠母親瓦萊麗‧莫里斯‧坎貝兒腳旁，可以明顯看出二人相似之處。

乍看瓦萊麗‧莫里斯‧坎貝兒很難相信今年已66歲。

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