時尚快閃 遍地開花：Tod’s T Factory

2018-12-07

記者王瀅娟／台北報導

Tod’s集團大老闆 Diego Della Valle 也於今年二月米蘭時裝週宣布進行T Factory計畫，命名源自普普藝術家Andy Warhol的工作室，揭示會跟不同的設計師與品牌之友合作推出限量迷你系列，至少每隔2個月要有一個新產品上市。Della Valle認為，在社交媒體興盛的年代，精品必須謹守DNA，但要改變溝通策略。「我們會保持自我，同時讓我們的產品更有引起好奇心的能力，會有很多的創意和動作。因社交媒體訊息流通迅速，我們不能每半年才呈現新系列。」

T Factory計畫於今年9月米蘭時裝週發布第一個合作對象，是當紅設計師品牌No. 21的設計師Alessandro dell’Acqua，共有9款鞋和7款成衣，主打Tod’s品牌經典皮革原色、dell’Acqua標誌的裸粉色與黑色等3種顏色，台灣預計12月5日在新光三越信義新天地A4快閃店獨家販售。

不定期 No_Code系列

除了T Factory計畫，Tod’s也將在季度中間不定期推出新設計，新近發表的No_Code計畫就是其中之一，由男裝創意官（Men’s Collection Visionary）Michele Lupi主導，引進時尚設計產業外的專家組成小組，成員包括前BMW主設計師Chris Bangle、設計策展人Angela Rui、策展人Giorgio de Mitri和主廚Yoji Tokuyoshi等，由工業設計師Yong Bae Seok擔任主設計師，第一個推出的產品為融合皮鞋和運動鞋的Shoeker，外型時髦，結合航空動力學，只有300公克超輕量，男女皆宜，適用於日常穿著與其他場合。

No_Code計畫與T Factory計畫不同，Della Valle認為它背後有哲學支持，不只是吸引顧客注意的方式，而是一種思考，反映我們的生活方式，Shoeker就是這種思維下的產物，「我們總是在移動，想要輕鬆地旅行，不想要塞太多東西的衣櫥，想要打開冰箱就有容易料理且健康的食物。這是一個長期的計畫的第一步，是一個人生哲學，而不只是產品。」

圖片提供／Tod’s

Tod’s No_Code Project引進業外跨界與生活風格專家組成創意小組，不定期研發符合現代人生活方式的新產品，圖為小組成員主廚Yoji Tokuyoshi（左起）、策展人Giorgio de Mitri、設計策展人Angela Rui、主設計師Yong Bae Seok與Tod’s男裝創意官Michele Lupi齊聚米蘭發表會研討計畫概念。

Tod’s No_Code Project主設計師Yong Bae Seok。

Tod’s No_Code Project第一個商品Shoeker強調結合科技與工藝，工業設計師Yong Bae Seok不但將航太科技加入鞋履設計中，也與Tod’s工匠密切合作。

Tod’s No_Code Project第一個商品Shoeker強調結合科技與工藝，工業設計師Yong Bae Seok不但將航太科技加入鞋履設計中，也與Tod’s工匠密切合作。

Tod’s No_Code Project第一個商品Shoeker，融合皮鞋和運動鞋。

Tod’s T Factory計畫第一彈與Alessandro dell’Acaqua合作，包括時裝與配件，他標誌的裸粉色是主要色調。

經典的黑色是Tod’s T Factory計畫第一彈的主要色調之一。

Tod’s T Factory系列從Tod’s經典莫卡辛鞋為出發點，改成尖鞋楦頭，搭配寬帶裝飾。

Tod’s T Factory系列以豆豆鞋為基礎設計的尖楦踝靴。

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