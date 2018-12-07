〈時光限定〉：迷彩潮錶

2018-12-07

記者方惠宗／台北報導

Bell & Ross受邀日本潮牌BAPE（A Bathing Ape）為慶祝創業25週年，雙方首度跨界合作以招牌的「BR03」系列打造BR03-92 25TH Anniversary與BR03-92 Green CAMO兩只紀念性的聯名款，一樣吸引「搶收」。以全球限量100只的「迷彩」BR03-92 Green CAMO來說，台灣僅進一只，首日開放預約、抽籤，新錶主隔天就到，可見「日潮」魅力之猛。

圖片提供／Bell & Ross

Bell & Ross BAPE聯手打造BR03-92 25TH Anniversary腕錶，6時位置有BAPE的猿人頭標誌。附黑色橡膠帶與灰色迷彩小牛皮錶帶。146,000元。全球25只。

Bell & Ross×BAPE BR03-92 Green CAMO腕錶，在台唯一一只已被「秒殺」。132,000元。全球100只。

Bell & Ross×BAPE BR03-92 Green CAMO腕錶，在台唯一一只已被「秒殺」。132,000元。全球100只。

Bell & Ross BAPE聯手打造BR03-92 25TH Anniversary腕錶，6時位置有BAPE的猿人頭標誌。附黑色橡膠帶與灰色迷彩小牛皮錶帶。146,000元。全球25只。

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