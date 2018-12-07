〈時光限定〉：征服藍海3000浬

2018-12-07

記者方惠宗／台北報導

沛納海（Panerai）為2019年沛納海大西洋古典帆船賽限量生產150只Luminor Regatta Transat Classique計時碼錶，這款以藍為主調、專為熱愛海洋之士而設的腕錶具備帆船賽倒數計時功能，飛返計時碼錶及兩個計時盤緊接計算兩段時間。腕錶外緣備有測速刻度，以「浬」為單位，測量帆船的速度。

2019年沛納海大西洋古典帆船賽將於2019年1月在西班牙蘭薩羅特島（Lanzarote）掀開序幕，參賽團隊將橫越大西洋、應付長達3,000浬的航線，終點在加勒比海的聖基茨島（Saint Kitts）。

圖片提供／Panerai

拱面鈦金屬錶底蓋鐫刻「Transat Classique 2019」賽事航線與紀念標誌。

3點鐘方位設小時計時盤、9點鐘方位設秒盤，中央設計時秒針及分針。

沛納海Luminor Regatta Transat Classique計時碼錶。鈦金屬錶殼（47mm）。自製P. 9100/R自動上鏈機芯。550,000元。限量150只。

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