芯生悠潔面乳 泡沫綿密夯賣

2018-12-07

〔記者邱巧貞／台北報導〕日本美妝品牌ORBIS新推出的「芯生悠系列」，今年10月甫在日本上市，創下上市短短2個月突破50萬瓶銷售的好成績，且獲得11項美容雜誌大賞肯定，其中的「芯生悠潔面乳」榮獲《美的》雜誌大賞洗顏部門第一名等殊榮，成為年末最具話題性的抗老保養系列。

ORBIS「芯生悠系列」標榜簡單保養共有三瓶，採用大葉藻精華、桃葉精華和矢車菊花精華組成的複合配方。其中的「芯生悠潔面乳」因標榜前導式潔顏在日本造成話題，含摩洛哥熔岩泥以及「Hydro Catch成分」；「芯生悠精華化妝水」獨創「濃密水凡士林Water Jelly」保濕成分，創造出非油非水質地，倒出時的濃潤精華液質地，在接觸肌膚的瞬間轉成水狀；「芯生悠保濕凝凍」為舒芙蕾質地，溫柔包覆肌膚。

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