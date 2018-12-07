Mickey聯名衣 快閃店跨越年齡

2018-12-07

〔記者林欣若／台北報導〕Disney卡通人物Mickey Mouse在1928年以動畫片《汽船威利號》（Steamboat Willie）首度露面，從此成為Disney最受歡迎的人物，歡慶Mickey Mouse問世90週年，美國休閒品牌rag & bone推出聯名系列，並在台北微風信義百貨打造rag & bone × Disney Mickey Mouse期間限定Pop-Up Shop，邀請粉絲一同感受Mickey Mouse跨越性別與年齡的偶像魅力。

佔地5.5坪的Pop-Up Shop空間設計延續rag & bone注重原創的態度，以Mickey Mouse手稿草圖牆面呈現Mickey Mouse過去90年的演化，刻意以非工整懷舊感的張貼方式來呈現，並搭配復古燈具、手作木箱、Mickey Mouse經典色系裝飾與Mickey Mouse圖案地面等細節，展現rag & bone重視細節的品牌精神。

rag & bone × Disney Mickey Mouse聯名系列以Mickey Mouse手稿草圖為靈感，將不同年代的不同Mickey Mouse樣貌重新拼貼，呈現復古又摩登的現代感，以最能代表Mickey Mouse的紅、黑、白、黃為主角，打造鞋款、外套和牛仔褲，另外也利用這四色毛線打造針織衫，以現代感的圖像元素重點式地呈現 Mickey Mouse過去90年的演化。即日起至2019年1月7日，凡購買rag & bone × Disney Mickey Mouse聯名系列商品滿8,000元，即贈送rag & bone × Mickey Mouse絲巾一條，數量有限，送完為止。

rag & bone × Disney Mickey Mouse 聯名系列針織衫，16,500元。

rag & bone × Disney Mickey Mouse 聯名系列T-shirt，6,500元。

以Mickey Mouse代表色打造的鞋款（12,500元）與襯衫（10,500元）。

rag & bone × Disney Mickey Mouse期間限定Pop-Up Shop邀請粉絲一同感受偶像魅力。

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