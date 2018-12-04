Fendi翻轉Flip Bag 多變酷樣 新包款多樣拎包法 實用托特包+個性郵差包 百搭時尚

2018-12-04

﹝記者王瀅娟／台北報導﹞時髦手袋不僅要能變換揹法，還要能變換包型才夠酷！Fendi全新推出的Flip Bag包型遊走於托特包與郵差包間，可肩揹、手提、斜揹、手拿，遊走於各種場合。

Flip Bag以極為柔軟的小牛皮製作，將雙提把拉起就是非常正經的素面皮革托特包，然而當把提把部分向兩側翻下，搭配肩揹帶，就是可上肩或斜揹的郵差包，Fendi還細心搭配了FF Logo帆布寬肩揹帶與同色皮革細肩揹帶，搭配不同肩揹帶展現的風格又有差異。此外，亦可以把提把部分翻向同一側，就可以將手穿過提把抓住包身，改為手拿包使用。

Fendi特別將提把部分的內襯與提把和包身做撞色設計，在袋蓋邊角以鉚釘釘上2片與提把同色的皮革，使得托特包與郵差包的樣貌轉換時，有更為顯著的差別變化，精心設計只為了露出內襯，又令人聯想到品牌的另一經典包款Peekaboo，在在呼應品牌精神。使用時也可以只提單把，讓提把部分內襯全露，無論手提或後甩至背上都令人感覺個性十足。

FENDI紅白灰撞色Flip Bag，86,900元。

Fendi紅褐深藍撞色小型Flip Bag，79,000元。

Fendi Flip Bag也可將袋蓋都翻到同一邊，當手拿包使用。

Fendi Flip bag可轉換為托特包使用，只拿單把上肩更顯隨興。

Fendi Flip Bag柔軟的袋蓋可翻轉，搭配寬肩揹帶就是郵差包。

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