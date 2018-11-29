衛衣&素T 愈極簡愈潮

2018-11-29

〔記者林欣若／台北報導〕來自瑞典的Bread & Boxers以素T起家，將有機棉質料搭配隱藏式縫針，打造領口不易鬆垮、不透膚色的素T，單穿或內搭皆可穿出簡潔時尚感，除了黑白基本款，今年秋冬推出全新摩卡棕與鋼鐵灰，從去年秋冬就熱賣的精織鬆身衛衣和有機棉連帽外套也推出全新秋冬色系，用新配色繼續演繹經典。

秋冬新色摩卡棕和鋼鐵灰降低了黑與白的絕對個性，卻是更呼應季節的色彩，以經典款Crew-Neck有機棉圓領T為版型，柔軟又有垂墜感，下襬同樣採用略長設計，當成內搭時紮進褲頭更加容易，同時有助於層次搭配，可以利用外露的下襬搭配褲子顏色，也方便褲子與鞋子做更多的組合搭配，讓簡單的素T也能搭出多元風格。

精織鬆身衛衣、有機棉連帽外套，以及原有的經典單品有機棉長袖圓領T和Jersey Jacket純棉外套，全都採用單色設計，款式和顏色都是基本而不譁眾取寵的設計，就是為了方便Mix & Match，除了單穿，也可搭配秋冬流行單品如羽絨、刷毛、燈芯絨外套或是長大衣，讓穿搭更有層次。

Bread & Boxers Crew-Neck有機棉男用圓領T鋼鐵灰，1,380元。

Bread & Boxers Crew-Neck有機棉男用圓領T摩卡棕，1,380元。

Bread & Boxers Jersey Jacket純棉外套2,880元、精織鬆身衛衣2,480元。

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