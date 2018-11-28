點亮耶誕樹 夜襲奇美博物館

2018-11-28

〔記者凃盈如／台北報導〕耶誕節腳步將近，城裡的燈飾、耶誕樹與市集，漸漸展露了節慶氣息。

台北晶華酒店延續26年的傳統 ，在飯店一樓中庭搭建起三層樓高的耶誕樹，並於上週進行點燈儀式。這棵耶誕樹，高近15公尺，樹上滿綴LED燈泡、繽紛蝴蝶結、閃爍的金銀球，以及金松果與聖誕紅，溫暖揭開耶誕季序幕，是每年許多情侶、家庭客必拍照留念的景點。

自2014年開幕以來，每年精心佈置耶誕場景的台北文華東方酒店，耶誕樹也於昨日在大廳佈置完成。今年打造的耶誕樹選用進口的諾貝松，底部直徑2.5公尺、高4.5公尺，以近千顆金、藍、白色的耶誕球點綴，高雅內斂的色調搭配北國動物造景，呈現獨樹一格的巧思創意，如雪國的氛圍十分討喜。

南台灣的耶誕佈景、活動也豐富吸睛！奇美博物館將於12月15日、16日、22日、23日兩個週末舉辦「HOHOHO聖誕週末」活動，凡購票入園即可從白天暢遊到夜晚，一次飽覽「必看典藏」，並可體驗「音樂派對」、遊逛熱鬧的 「聖誕快樂市集」，觀賞歡樂的「聖誕老公公遊行」，且12歲以下兒童皆可免費入場。

「HOHOHO聖誕週末」活動包羅萬象，範圍涵蓋館內展廳與戶外園區。在展覽部分，精選常設展及特展30件必看作品，其中不乏耶誕節相關之作，例如透過「藝術廳」的畫作看見耶穌誕生的故事；而「動物廳」的麋鹿與馴鹿，告訴民眾，到底誰才是幫耶誕老公公駕雪橇的動物。展品饒富趣味，且配合活動，更首度全館夜間開放，延長常設展、特展參觀時間至21：30。戶外園區也舉辦音樂派對，整個園區處處放送耶誕音樂，另安排多場live演出，總計4天活動有近20場表演輪番上陣，提供各個族群對不同音樂的愛好，現場還有報佳音小天使不定時出現同歡。

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