台灣女人保養法 皮耶法柏集團CEO驚呆─提倡身心健康發散自然美 集團產品取自大自然 投身公益醫療照護更普及

2018-11-17

〔記者凃盈如／台北報導〕皮耶法柏集團CEO Eric Ducournau於日前旋風式訪台，他以全歐洲最大醫美集團執行長之姿，與本報分享法國品牌對美的理解、看法，以及全球保養趨勢。也許讀者對於皮耶法柏集團可能有點陌生，但提及全球知名活泉水AVENE「雅漾」，這個讓人熟悉名字，大家就會眼睛一亮，因為雅漾光是「舒護活泉水」這支單一商品，一年就可在全球銷售3,500萬瓶，等同於17,190座101，而其所屬的母集團，正是皮耶法柏集團。

皮耶法柏集團執行長Eric Ducournau 近來視察亞洲市場，於台灣停留3天，走訪在地許多美髮、保養沙龍，見到記者時，彷彿孩子般雀躍地分享他對於台灣人日常保養的觀察與驚喜，他讚賞台灣的美髮沙龍，認為在這裡可得到合理的消費享受與放鬆，這是他在歐洲國家未見的。他觀察到，亞洲女性一天平均會使用6至7樣產品，這對歐洲人而言，是較難以想像的，且多數女性還會使用不織布或生物纖維面膜敷臉，並且重視美白、淡斑、日常防曬等保養。

美由健康身心出發

Eric相信，「美」是從健康出發的，一旦有了健康的身心，就能帶來美麗，且美麗使人自信。他提到，「皮耶法柏集團品牌很尊重皮膚科學，在推動全球研究中心的同時，也深耕皮膚科學的研發。」皮耶法柏除了法國之外，也在日本東京設立研發中心，今年更將研發中心拓展至巴西，且2018年，集團更投資於企業社會責任計畫超過2,600萬歐元，積極參與社會公益，幫助其地區的人民得到更好的醫療照護，及環境改善機會。

皮耶法柏集團仰賴大自然、植物所帶來的神奇能量，如今，集團有70%的營收，是透過大自然中各種活性成分開發出來的產品。例如Eau Thermale Avène雅漾的活泉水、來自馬達加斯加、用於腫瘤醫學的長春花，ADERMA艾芙美使用的燕麥，以及運用於泌尿醫學的佛羅里達棕櫚樹，或是RENE FURTERER荷那法蕊使用的雪亞脂。多達220種植物的活性成分被使用於產品上，並且每年持續研發3至5種新的植物萃取成分，目前擁有15,000種植物樣本的皮耶法柏集團，是世界最大的植物收藏機構之一。

多元品項 輕鬆保養

除了雅漾之外，皮耶法柏還有5個品牌於台灣市面上提供多元的保養品，包括ADERMA（艾芙美）、DUCRAY（護蕾）、KLORANE（蔻蘿蘭）、ELANCYL（伊蘭纖姿）和RENE FURTERER（荷那法蕊），這些皆是法國家喻戶曉的品牌，也是海外崇尚法式生活風格消費者的心頭好，滿足臉部、身體以及頭皮頭髮照顧等不同需求。Eric鼓勵消費者多了解自己的需求，在使用各種保養品前，先確認自己的皮膚、頭皮狀況，才能提供相應的解決配方，以符合不同的生活型態，輕鬆地讓自己維持健康、美麗與自信。