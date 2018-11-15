Porsche Panamera GTS 巴林GP賽道暗夜狂奔

2018-11-15

記者方維鐸／巴林報導、攝影

10月中旬Porsche才發表的Panamera GTS和Panamera GTS Sport Turismo，很快就在中東的巴林舉行全球媒體試駕活動，記者第一時間飛往這個每年舉辦F1巴林GP的阿拉伯大公國試駕了Panamera GTS，同時還獲得夜晚上F1賽道馳騁的難得經驗。

黑色外觀元素＋Alcantara跑格內裝

新世代Panamera GTS依循傳統採用黑色化的外觀妝點與車身字樣，車艙內則採用大量Alcantara類麂皮材質，由裡到外充斥著肅殺跑格的元素與氛圍。動力來源是一具排氣量3,996cc的V8雙Turbo引擎，可輸出460匹最大馬力，並在1,800～4,500轉間形成一段峰值達63.2公斤米的扭力高原，搭配8速PDK雙離合器自手排變速系統及PTM主動式4輪驅動系統，動力銜接綿密紮實，循跡表現精確穩定。根據原廠性能數據，Panamera GTS由靜止加速至時速百公里僅需4.1秒，極速可直上292公里／時。

記者被分配到一輛金屬Mamba綠色的Panamera GTS，由下榻的四季飯店開往巴林國際賽道，在一般道路的行駛過程，見識到當地變換車道不打方向燈的開車文化，以及部分路段宛若龜爬的塞車現象，真的讓人有種英雄無用武之地的感慨。

黑夜馳騁GP賽道 5米大車樂趣不減

抵達巴林國際賽道後的試駕過程分成兩階段來進行，白天先跑外圈賽道，由於彎道較少、難度較低， 3.66公里的單圈也比較短，所以讓每人跑上6圈；但是入夜後跑的是跟F1比賽相同的GP賽道，不僅單圈有5.41公里，且增加多個難度較高的彎道，加上黑夜靠燈光照明的視線也比較差，所以只進行5圈。

Panamera GTS的動力湧現線性而強勁，一起步或許少了點狂野的張力，然而源源不絕、深不見底的再加速力道，才是本車性能奧義之所在。採用降低車高10mm的跑車化底盤設定，結合PASM主動式懸載管理系統與4D底盤控制系統，讓這輛車長超過5米的大型GT轎跑車操控起來極為明快俐落，相較於2.9 V6雙Turbo動力的Panamera 4S，無論性能表現和駕駛樂趣均有顯著的提升。

儘管Porsche Panamera GTS約莫要到明年第2季才會在國內上市，台灣保時捷分公司日前已報出891萬起的預售價，另外Panamera GTS Sport Turismo的預售價為909萬起，非常值得喜愛大型GT轎跑車的層峰買家期待。