Porsche Panamera GTS 巴林GP賽道暗夜狂奔

記者方維鐸／巴林報導、攝影
10月中旬Porsche才發表的Panamera GTS和Panamera GTS Sport Turismo，很快就在中東的巴林舉行全球媒體試駕活動，記者第一時間飛往這個每年舉辦F1巴林GP的阿拉伯大公國試駕了Panamera GTS，同時還獲得夜晚上F1賽道馳騁的難得經驗。
黑色外觀元素＋Alcantara跑格內裝
新世代Panamera GTS依循傳統採用黑色化的外觀妝點與車身字樣，車艙內則採用大量Alcantara類麂皮材質，由裡到外充斥著肅殺跑格的元素與氛圍。動力來源是一具排氣量3,996cc的V8雙Turbo引擎，可輸出460匹最大馬力，並在1,800～4,500轉間形成一段峰值達63.2公斤米的扭力高原，搭配8速PDK雙離合器自手排變速系統及PTM主動式4輪驅動系統，動力銜接綿密紮實，循跡表現精確穩定。根據原廠性能數據，Panamera GTS由靜止加速至時速百公里僅需4.1秒，極速可直上292公里／時。
記者被分配到一輛金屬Mamba綠色的Panamera GTS，由下榻的四季飯店開往巴林國際賽道，在一般道路的行駛過程，見識到當地變換車道不打方向燈的開車文化，以及部分路段宛若龜爬的塞車現象，真的讓人有種英雄無用武之地的感慨。
黑夜馳騁GP賽道 5米大車樂趣不減
抵達巴林國際賽道後的試駕過程分成兩階段來進行，白天先跑外圈賽道，由於彎道較少、難度較低， 3.66公里的單圈也比較短，所以讓每人跑上6圈；但是入夜後跑的是跟F1比賽相同的GP賽道，不僅單圈有5.41公里，且增加多個難度較高的彎道，加上黑夜靠燈光照明的視線也比較差，所以只進行5圈。
Panamera GTS的動力湧現線性而強勁，一起步或許少了點狂野的張力，然而源源不絕、深不見底的再加速力道，才是本車性能奧義之所在。採用降低車高10mm的跑車化底盤設定，結合PASM主動式懸載管理系統與4D底盤控制系統，讓這輛車長超過5米的大型GT轎跑車操控起來極為明快俐落，相較於2.9 V6雙Turbo動力的Panamera 4S，無論性能表現和駕駛樂趣均有顯著的提升。
儘管Porsche Panamera GTS約莫要到明年第2季才會在國內上市，台灣保時捷分公司日前已報出891萬起的預售價，另外Panamera GTS Sport Turismo的預售價為909萬起，非常值得喜愛大型GT轎跑車的層峰買家期待。
-
在華燈初上的巴林國際賽道，駕駛Porsche Panamera GTS跑著跟F1巴林GP相同的比賽路線，享受本車澎湃強勁的衝刺快感與迴盪沙漠的引擎怒吼，那種颯爽的暢快教人喜不自勝。
-
將方向盤上的Sport Chrono跑車計時套件旋鈕切換至S+模式，Panamera GTS由靜止加速至時速百公里僅需4.1秒，在入夜的巴林賽道馳騁更能體驗其速度的壓迫感。
-
當車速到達80公里／時，主動式擾流尾翼會自動升起，並進一步向兩側伸出，增加車輛下壓力，對循跡抓地效果有實質助益，在賽道上會特別有感。
-
儀表控台延續Panamera車系簡練而富科技感的基調，除了方向盤以外，實體按鍵和旋鈕數量不多，取而代之的是PCM保時捷通訊管理系統12.3吋觸控螢幕的電容感應式按鍵；內裝鋪陳藉由大量Alcantara類麂皮的使用，營造出更競技化的車艙氛圍。
-
巴林賽道現場還展示了3氣室氣壓懸載的透視模型，透過避震支柱上的3個可調控氣室，得以靈活調節與延伸彈性係數的範圍。
-
車頭配有融入家族4點式LED日行燈的PDLS燻黑LED頭燈，搭配GTS專屬高亮澤黑色前葉子板散熱鰭口，前輪選配21吋Panamera Exclusive Design高光澤黑V輻式輕合金輪圈與Pirelli P Zero的275／35ZR21高性能跑車胎，裡面則為黃色烤漆卡鉗的PCCB陶瓷複合煞車系統（前碟盤直徑410mm）。
-
引擎蓋下這具排氣量3,996cc的V8雙Turbo引擎，可輸出460匹最大馬力與63.2公斤米峰值扭力，帳面數據雖較Panamera Turbo減弱了90匹馬力與15.3公斤米扭力，卻又比低一階的Panamera 4S增強了20匹馬力與18.3公斤米扭力，填補兩車型間動力性能的鴻溝。
-
Panamera GTS仍採用8速PDK雙離合器自手排系統，是目前同類型雙離合器變速箱檔位最多者。中央鞍座上雖沒什麼實體按鍵，但操作時仍有按下去的感覺和深度，跟PCM系統12.3吋觸控螢幕的電容感應式按鍵使用起來大不相同。
-
2,950mm的軸距提供了充裕的後座腿部空間，兩張包覆性絕佳的獨立式後座椅，乘坐其中就是百分之百的跑車fu。
-
前座兩張18向電動調整的跑車座椅，椅面混搭以質感細緻的真皮及Alcantara類麂皮，頭枕部位還繡有GTS字樣，視覺感與乘坐感俱佳。
-
左右雙出高亮澤黑色圓形排氣尾管不僅視覺上充滿肅殺氣息，在排氣閥門控制器的加持下，讓V8引擎的排氣聲浪更激亢狂囂。
-
Porsche Panamera GTS小檔案