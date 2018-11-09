《週年慶專刊》潮飾界 巧搭配

2018-11-09

記者凃盈如／台北報導

百貨週年慶期間，購買平常不打折的輕奢商品或者名品，是一年當中最優惠的時刻。快跟著達人一起做功課，看看年底飾品趨勢！

【達人帶路】

SOGO復興館副理 許正照

Q：今年秋冬的時尚趨勢與流行風格？

A：與以往經典時尚的感受不同，今年街頭風格外受到矚目。今年大廠如Burberry、Louis Vuitton、Gucci的男裝都走街頭風，Burberry 更找來設計師Riccardo Tisci 接手Christopher Bailey 的創意執行長職位，不但重新設計了LOGO，也與街頭潮流接軌，只要穿搭掌握街頭感，便能跟上潮流。

Q：對於精品初學者，推薦買哪些入門款？

A：通常第一次接觸精品，比較難入手高單價商品，建議第一次購買應重視是否喜歡、易搭配，而非一昧追求名牌。譬如一頂萬元上下的棒球帽，或者圍巾，可能會比一只4～5萬元的名牌包來得好入手又百搭。若覺得名牌衣服太貴，也可以退而其次，選擇名牌的單品來襯托搭配，譬如Burberry 100% cashmere 圍巾一條約1萬多元，LV Monogram圍巾也2萬有找，都是具有「品牌辨識度」的易搭單品。還有，「腰包」是今年最重要的單品。以前人們總覺得帶霹靂腰包很俗氣，但現在已經是時尚潮流配件之一，而且腰包最好要背在胸前（且看配戴的方式，就可以看出你有沒有走在時尚的前端），背法不一樣，時尚感高下立判。

Q：請推薦飾品、錶款，較「百搭」的選擇？

A：若以錶款而言，建議先買最經典不敗的東西，譬如Cartier Tank坦克，今年錶帶色彩變得比較活潑、繽紛，且今年價格沒漲。又或者OMEGA星座系列，很適合傳承。手鍊的趨勢，則以適合混搭為主，譬如SOGO近來引進Les Georgettes飾品全台首櫃，手環強調「1+1=3」的概念，也就是其金屬手環內嵌入雙色皮革，可單獨配戴金屬手環，也可加入皮革，以正、反面的雙色與金屬手環搭配；Swarovski的REMIX系列， 鏈飾可以組合各種長短不一、多圈環繞的項鏈和手鏈，可搭出自己的特色；Pandora新品Reflexions，則以金屬網狀編織鍊帶搭配專用墜飾，也很有個性，且Pandora去年週年慶推出買5顆送1顆，今年則是買3送1，等同於75折優惠。

圖片提供／SOGO、夏利豪