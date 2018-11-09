《週年慶專刊》新品首賣最In 耶彩

記者邱巧貞／台北報導
百貨週年慶邁入最後階段，為搶攻最後一波買氣，歲末推出的新品及耶誕系列也壓軸登場；此外，SOGO忠孝館一向是週年慶指標，許多新品特地選擇在此時首賣。
圖片提供／JILL STUART、ADDICTION、雪花秀、海洋拉娜、東方美、高絲、迪奧、伊麗莎白雅頓
註：特惠組採四捨五入計算方式，促銷方案若有更動，以通路為準。
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【高絲雪肌精御雅琉光煥發底粧組】《特價2,835元，價值3,644元，約78折》御雅裸紗琉光粉底30ml（正品）＋御雅琉光輕柔蜜粉17g（正品）任一色＋御雅琉光輕柔蜜粉#001 1.5g＋御雅光粹潔膚乳20ml＋御雅光粹卸粧霜20g。
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【雪花秀完美瓷肌平衡組】《特價3,860元》完美瓷肌氣墊粉霜SPF50／PA+++ 15g×2色號任選（正品）＋透潤親膚妝前平衡乳SPF25／PA++ 35ml色號任選（正品）＋順行潔顏泡沫EX 50ml＋潤燥精華EX 8ml＋潤采光瑩美顏凝乳EX 8ml＋透潤親膚妝前平衡乳#1 4ml＋無瑕光感氣墊粉霜行動電源。
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【SUQQU晶采光豔新品組】《特價7,650元，價值8,755元，約87折》晶采光艷粉霜（正品）＋晶采漾澤粧前乳（正品）＋晶采絕色粉底刷（正品）＋晶采三品組（包含晶采光感粧前乳10ml＋晶采絲柔蜜粉4g＋上質多功能旅行包）。
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【海洋拉娜奇蹟小姐聯名限量乳霜60ml】《特價10,620元，價值11,800元，約9折》海洋拉娜今年特別與著有《奇先生妙小姐》的英國兒童文學家Roger Hargreaves跨界合作，以品牌奇蹟故事為靈感來源，創作出全新角色「Little Miss Miracle奇蹟小姐」，躍於海洋拉娜的經典乳霜外包裝上，SOGO忠孝館獨家。
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