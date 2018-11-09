《週年慶專刊》新品首賣最In 耶彩

2018-11-09

記者邱巧貞／台北報導

百貨週年慶邁入最後階段，為搶攻最後一波買氣，歲末推出的新品及耶誕系列也壓軸登場；此外，SOGO忠孝館一向是週年慶指標，許多新品特地選擇在此時首賣。

圖片提供／JILL STUART、ADDICTION、雪花秀、海洋拉娜、東方美、高絲、迪奧、伊麗莎白雅頓

註：特惠組採四捨五入計算方式，促銷方案若有更動，以通路為準。