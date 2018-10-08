百萬以上小型SUV、Crossover 時下最熱門購車新選擇

記者方維鐸／專題報導
話說房車是車市主流的年代，一輛大器體面的3廂房車堪稱事業成功的愛家好男人不可或缺的出入行頭，事業真的很成功的人，或許會花個兩百萬以上買輛進口高級品牌的主管房車（像是Mercedes-Benz E-Class、BMW 5系列），一般收入穩定的上班族或公教人員，多半會買百萬出頭的進口或國產中大型房車，這可說是一種社會價值的體現，也是最不會出錯的購車選擇。
曾幾何時，高底盤的中型SUV在國內車市迅速竄紅，一口氣讓國產中大型房車因市場規模太小紛紛轉為進口導入，愛家好爸爸全部都改買百萬上下的進口或國產中型SUV，至於那些子女已長大、不需再被接送的資深家長，或許會想換輛坐姿較高、自己開又不會太笨重的小型SUV或Crossover來犒賞自己，於是車價動輒百萬以上的進口小型跨界休旅車，就成為炙手可熱的購車新選擇。
起初這類小型SUV或Crossover的選擇還不算多，舉凡BMW X1、Audi Q3和稍後加入戰局的Mercedes-Benz GLA都算是高級品牌下的產品，個性更鮮明的則有MINI Countryman、Land Rover旗下的Range Rover Evoque這類英倫時尚跨界之選。如今這個級距的小型跨界休旅已發展成高級車廠的一級戰區，像是Volvo去年推出的XC40，不僅奪下2018年歐洲風雲車的頭銜，更在全球各地熱賣到產能供應不及，連國內市場都累積了相當數量的待交訂單。今年底前，日系高級品牌Lexus的UX車系及英國高級品牌Jaguar的E-Pace會相繼於國內上市，明年第2季Audi全新大改款的Q3也將加入戰局，讓購車預算充裕、空間需求不大的小型跨界休旅買家有更多新車可期待。
圖片提供／Audi、Jaguar、Lexus、Škoda
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今年7月下旬正式對外公開的全新一代Audi Q3小型SUV同樣是以MQB平台所打造，車長與軸距都較上一代有顯著增長，導入國內的最快時機估計要到2019年第2季。
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預定今年底前於國內推出的Jaguar E-Pace，其1米65的車高看似歸類於小型SUV，外型卻更突顯強烈的小型Crossover性格，將搭載Ingenium系列的2.0升汽柴油動力。
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沒有高級品牌光環的Škoda Karoq，售價相對平易近人許多，無論外型設計、內裝質感、動力表現、空間機能乃至配備條件，都不輸尺碼相當的高級品牌小型SUV對手。
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今年11月國內大選後即將登場的Lexus小型Crossover力作UX車系，將會導入2.0升NA動力的UX 200和2.0油電混合動力的UX 250h，同時也會有跑格化的F Sport版本。