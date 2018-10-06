11月米其林月 星級料理輕鬆嚐─星級餐廳推出午晚套餐 經典菜色不馬虎 價位更親民

2018-10-06

〔記者凃盈如／台北報導〕饕客又有福了！今年3月，首屆台北米其林指南發佈後，11月開始，米其林將再推出首次舉辦的「米其林月」，將在整個11月，匯聚近20家台北米其林指南的星級與餐盤餐廳，獻上特別菜單，消費者可輕鬆嚐遍星級料理。參與的餐廳包括唯一獲得三星的粵菜餐廳頤宮、二星的日本料理祥雲龍吟與中式料理請客樓，以及一星的創意料理態芮（Taïrroir ）。在星級餐廳之外，也有多家米其林餐盤餐廳加入此活動，包括台北花園大酒店的Prime One牛排館、時尚歐陸料理JE Kitchen，以及日本料理小馬和Maru。

本次的「米其林月」，以「重釋經典」為主要概念，餐廳主廚發揮各自創意與巧思，展現料理新意，午餐價格落在1,200至6,000元、晚餐價格落在2,188至8,088元。本次頤宮推出午、晚間套餐，包含6道料理，如頤宮開胃菜（魚子蝦多士、頤宮叉燒皇、百頁菠菜捲、烤乳豬腱）、香菜皮蛋魚片盅、翡翠菌皇炒蝦球帶子、陳香蒜子炆金蠔等菜色。

台北文華東方酒店餐飲總監鄔智明觀察，現在的年輕人愈來愈懂得吃，不只看C/P值，也很在意業者所提供的內容是否有特色與價值，「雅閣」在摘星之後，就在4月就推出8,800元的「米其林套餐」，消費者反應佳，套餐內容有7道菜，其中還有2道菜，如私房八寶飯、蠔皇日本禾麻鮑，是平時單點菜單沒有的菜色；本次雅閣專為米其林月客製的菜單，可以3,580元+10%嚐到雅閣主廚謝文的6道功夫菜，讓饕客可以更親民的價格品嚐星級料理。