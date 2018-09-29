Aesop寧靜內斂 概念店純淨自然

2018-09-29

〔記者凃盈如／台北報導〕保養品很難脫離抗老、美白這些概念。創立於1987年，來自澳洲的保養品牌Aesop，可能是少數跳脫這些概念，又同時可以擁有許多死忠粉絲的質感品牌，以內斂、低調的個性，擄獲消費者的心。

Aesop 在台北的第二家概念店融合了品牌自然、純淨的調性。這家店由Aesop與Mlkk Studio合作設計，甫於大安區靜巷悄悄開張，整體空間設計由Mlkk Studio操刀。曾經任職Aesop 的香港設計師Kian，是Mlkk一員，她提到，Aesop的每個國家店型都長得不一樣，但卻都很有在地特色。為了尋求大安店的設計靈感，她觀察了大安區住宅、店舖，發現此區建築常使用二丁掛磁磚，路上水泥地裂痕，也總可見到迸發的雜草，足具生命力。

Kian將種種散步所見，如磁磚、水泥，這些不喧囂的材質，賦予詩意的演繹，譬如，在磁磚之間填上白縫，讓概念店空間顯得更純粹自然，很難察覺這正是一般常見的二丁掛磁磚，而店內也使用了水泥做為主要材質，恍如空間畫布，安安靜靜，質地卻展現豐富表情，隨著時間，還會顯現出不同色澤與痕跡。整體空間搭配植栽，讓店內空間，有如一畝城市綠洲，一走進去就感到療癒、放鬆。

店裡除了陳設Aesop全系列護膚、護髮和身體保養產品之外，也設有全台第一間臉部護理室，提供訂製護理服務。伴隨本次品牌開設概念店，Aesop亞洲區總經理Frederic Seiller特別來台，他強調，Aesop是個重視感覺與生活的品牌，常與建築、文學、設計等面向結合，希望產品在滋養肌膚之外，也能夠滋養生活與心靈，達到內在、外在平衡。他誠實又打趣地說，人隨著歲月老去，這是自然的事，不想如其他品牌總以恐懼訴求談抗老，Aesop希望讓人在保養肌膚的同時，享受生活，也接受歲月留下的痕跡。