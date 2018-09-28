Garmin色計 時髦穿戴討好都會女

2018-09-28

﹝記者方惠宗／台北報導﹞智慧腕錶愈來愈時髦！Garmin運用Pantone流行色為旗下vivomove HR指針智慧腕錶打造全新秋冬錶款，同時宣布進駐精品鐘錶專櫃「精光堂」，瞄準年輕女性族群對穿戴科技的時尚需求。

Garmin昨（27）日正式為vivomove HR指針智慧腕錶揭開新色款，以品牌愛用者之姿現身的法日混血女星雷艾美表示自己平常運動時一向佩戴Garmin錶款，外型時髦的vivomove HR指針智慧腕錶則是平常搭配。

Garmin參照全球色彩權威機構Pantone公布的2018秋冬十大流行色，為全新vivomove HR錶款注入野莓紫、流光銀、中性灰等五款秋冬限量色，為即將來臨的冬季注入溫暖活力。功能上，vivomove HR擁有隱藏式OLED顯示器，只要輕觸錶面就能喚起專屬的智慧功能，不僅可追蹤心率、壓力指數及提供訊息提示，優雅外表下更保有Garmin標誌性的運動基因，無論快走、跑步、有氧等運動項目均一手輕鬆紀錄。

Garmin宣布，秋冬限量新色將於10月1日正式在台販售，提供典雅、運動兩款選擇。典雅款搭配耐磨小牛皮錶帶，包括深邃黑、中性灰兩色，商務或正式場合皆適。運動款則搭配低敏矽膠錶帶，選色包括流光銀、野莓紫與深邃黑。