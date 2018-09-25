美妝代購圈夯品 神仙水網購上線

2018-09-25

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞在代購圈超夯的南韓醫美保養品牌AHC，在醫美盛行的南韓有超過5,000家醫美診所及美容護膚中心指定使用，其親民價格及優異功效深受消費者喜愛，成為台灣代購市場的熱門美妝保養品牌。不過，現在台灣消費者不需再透過代購或是出國購買， AHC已經在網路商城正式上線，首波主打明星系列「AHC玻尿酸植萃補水系列」，10月也將於實體通路上市。

1999年發跡於南韓醫學美容通路的專業保養品牌AHC，是眾多美容中心和醫美診所術後肌膚護理首選。眾所皆知，南韓醫美及整型手術盛行，其實最早AHC並非以銷售產品為主，而是一家為各家醫美診所及SPA研發肌膚護理與術後保養品的公司，後來才發展品牌並推廣至一般通路。品牌成立之初，產品定位以高效安全成分、合理價格、便於使用為宗旨，因此在南韓口碑相傳，迅速累積高評價，在2017年南韓化妝品公司市場業績排名名列第三，僅次於愛茉莉太平洋、LG。

去年，聯合利華收購AHC成為南韓美妝市場大事，今年台灣聯合利華迅速將此熱門品牌導入，並以超有亮點的定價搶攻市場，許多明星商品的定價甚至比南韓當地便宜。舉例來說，明星商品神仙水「玻尿酸植萃保濕機能水」100ml，在南韓專賣店訂價32,000韓圓（約新台幣950元），台灣定價為750元；AHC「玻尿酸植萃保濕乳霜」50ml在韓定價64,000韓圓元（約新台幣1,900元），台灣定價850元；另一款人氣商品AHC「安瓶精華天絲纖維面膜」5片裝，在韓定價45,000韓圓（約新台幣1340元），在台定價600元。

雖然AHC在南韓當地不時會推出折扣優惠或買一贈一活動，但整體而言，品牌在台上市祭出近對折的定價亦顯出誠意。業者透露，台灣消費者愛敷面膜，但市場價格向來競爭激烈，特別因應台灣市場在面膜定價上做了大幅調降。