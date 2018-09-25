Mercedes-Benz大改款GLE EQ Boost7人座明年導入

2018-09-25

﹝記者方維鐸／台北報導﹞即將在巴黎車展正式發表的Mercedes-Benz全新大改款GLE中大型豪華 SUV，除了將搭載MBUX和EQ Boost 等新科技外，並加入了第3排座椅的選配，跟同級對手在空間機能性平起平坐，國內市場預計將在2019年引進販售，將對進口高級品牌中大型豪華 SUV 市場帶來不小衝擊。

新一代 GLE的軸距較現行車款增加了80mm，來到2,995mm，足以因應3排7人座的空間需求；此外，還擁有超越市場同級對手的0.29 Cd風阻係數，對車身尺碼如此偌大的豪華SUV 算是相當難能可貴。

放眼 GLE 的主要同級對手，像是Audi Q7、BMW X5、Volvo XC90等中大型豪華SUV，均有3排7人座的車型選擇，反觀GLE，僅有1997年推出的初代ML車系曾提供過3排7人座的選擇，後來兩代都不再提供，可說是跟對手競爭的一大利空因素。

現階段Mercedes-AMG的GLE產品線尚未公布， 性能最強的GLE 450 4MATIC汽油車型配置新世代3.0升直6缸內直噴雙渦流Turbo引擎，可輸出367匹最大馬力與51.0公斤米峰值扭力，結合48伏特車載電力系統和EQ Boost技術，可額外獲得22匹馬力與25.5公斤米扭力的瞬間輸出，對動力效能的發揮有實質助益。

新GLE車艙內當然少不了由雙12.3吋螢幕構成的MBUX車用多媒體系統，搭配嶄新的空調出風口及更簡潔的中控台介面設計，內裝鋪陳充滿科技時尚風格。

未來新GLE引進台灣的首要對手莫過於同樣全新世代的BMW X5，另外像是Audi Q7、Volvo XC90、同時提供5人座和7人座車身型式的Lexus RX、僅供應5人座的Porsche Cayenne等歐日高級品牌中大型豪華SUV，也都會受到新GLE大改款的衝擊。