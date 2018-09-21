《細說秋氛─驚豔風尚女》CK

2018-09-21

記者邱巧貞／台北報導

女力當道 CK推新時代香氛

CALVIN KLEIN新總監Raf Simons上任後推出首支全參與的全新香氛「WOMEN女性淡香精」，請來「女攝影師×女調香師×女代言人」，打造一款由女性專為女性設計的新時代主義香氛。

Raf Simons上任後開始對品牌進行整頓，不僅在時裝秀交出亮眼成績單，今年秋季也推出全新香氛作品，這同時也是他上任以來，歷經參與「Obsessed迷上了！男女對香」及「CALVIN KLEIN AIR永恆純淨男女對香」後，首支從頭到尾參與設計的全新香氛。

「WOMEN女性淡香精」以現代女性追求自我及真實感受為靈感，撕開傳統的女性形象標籤，無畏旁人眼光，不受社會拘束，一同撰寫屬於她們的新時代主義。這支香氛不僅象徵著CALVIN KLEIN新紀元來臨，更闡述了品牌20多年來傳遞的自我發聲理念。

此款香氛邀請兩位女性調香大師Honorine Blanc及Annick Menardo共同研發，採用尤加利果、橙花及阿拉斯加雪松作為主原料，清新尤加利果帶出明亮感；中調橙花花瓣帶出優雅面貌；基調的阿拉斯加雪松，讓整體香氛更持久。

瓶身設計融合這幾季CALVIN KLEIN服裝秀上常見的攝影印刷風格，以早期香水經典的玻璃渾厚瓶身為基底，搭配現代感十足的大瓶蓋，瓶蓋上的大眼，由知名女攝影師Anne Collier掌鏡拍攝，象徵靈魂之窗，亦代表著現代人中最真實的部分。

全新視覺廣告請到兩位好萊塢演員Lupita N’Yongo及Saoirse Ronan參與拍攝。整體廣告訴說著女性如何創造自己，擁抱心中最經典且啟發造就她們的女性，因此廣告中除了Lupita N’Yongo及Saoirse Ronan外，她們分別挑選了兩位啟發她們的偉大女性，廣告畫面中的四張黑白照片，位於Lupita N’Yongo旁的女性分別是享譽超過60年的美國國寶級演員Katharine Hepburn及美國知名演員、歌手、喜劇家Eartha Kitt；位於Saoirse Ronan旁的則是史上最偉大之一的黑人藍調歌手及民主運動者Nina Simone及得過無數獎項，活躍80年代的Sissy Spacek。

圖片提供／盧亞