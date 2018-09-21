《細說秋氛─耀眼千面女》DIPTYQUE

2018-09-21

記者邱巧貞／台北報導

34號精品店 匯集香味美妙時刻

1961年，聖日爾曼大道34號精品店還只是一幅想像中的美好畫卷。DIPTYQUE創辦人Desmond Knox Leet、Yves Coueslant和Christiane Gautrot三人計畫在此向熱愛生活的顧客分享現代裝飾織物。

2011年，化學家Roman Kaiser與調香師Olivier Pescheux共同打造「聖日爾曼大道34號淡香水」，透過黑醋栗葉、乳香、晚香玉、廣藿香與癒創木花苞釋放出令人驚豔的春之氣息；2014年，DIPTYQUE決定向傳統致敬，讓當年的各式美物重新煥發生機，推出「34號系列」，像是用於衣櫃的Sèvres瓷製鵝蛋型香氛蠟，置於珍貴珠寶飾品盒內的固體香氛，還有許多曾風靡一時的原料、色彩及光澤。

今年，出自同一份靈感，源於同一片空間，再度由調香師Olivier Pescheux操刀創作「聖日爾曼大道34號淡香精」，此款淡香精以圍繞小桌、櫥窗、托盤及其他帶有陽光氣息的木料香調調製而成，加入獨具特色的印度產檀香，讓基調更具東方風韻。

香水瓶身為厚底煙燻色玻璃質地，搭配黑色膠木瓶蓋，外包裝盒為精心設計的BASIL黑白圖案，這圖案是由創辦人之一的Christiane於1963年所創作。

圖片提供／客林國際