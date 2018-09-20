Audi新一代A7 Sportback 預計2019下半年登台

記者方維鐸／台北報導
與Mercedes-Benz CLS車系定位相當的Audi A7 Sportback，其實早在去年10月下旬即已正式亮相，然而產品上市的步調反而比Mercedes-Benz CLS要慢，且目前推出的車型偏重歐洲中高齡消費者喜愛的柴油動力，迄今全車系僅有一款配置3.0升V6 TFSI汽油缸內直噴渦輪增壓引擎的55 TFSI quattro車型。
跟上文Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+定位旗鼓相當的Audi S7 Sportback，迄今尚未推出，最快可望於今年底前亮相。現階段性能最強的A7 Sportback 55 TFSI quattro，擁有340匹最大馬力，峰值扭力則達到66.3公斤米，這樣的輸出數據並不足以跟Mercedes-Benz CLS 450 4MATIC相抗衡，而其0～100公里／時5.3秒的加速表現甚至還輸給同樣340匹最大馬力的Mercedes-Benz CLS 400d 4MATIC柴油車型0.3秒，顯然Audi並不急於讓新一代A7 Sportback在性能表現上凌駕對手，畢竟在這SUV當道的時代，會選擇這類4門／5門Coupe轎跑車的消費族群真正想要的並非加速性能，而是傳統GT轎跑車的流線美型外觀與長途駕程感受。Audi Taiwan分公司預計最快要到2019年第3季才會將全新A7 Sportback導入國內。