3缸 Turbo動力 掀背小車 個性之選-1

2018-09-17

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【3C潮牌聯名款 給你數位立體聲】

Volkswagen Polo beats

今年5月在台上市的Volkswagen第6代Polo除了最受性能鋼砲愛好者關注的Polo GTI之外，另一款相當具話題性的車款則為跟美國Beats by Dre耳機、揚聲器潮牌聯名推出的Polo beats特仕車，不僅外觀和內裝都經過特別包裝，還配有強勁數位立體聲的beats環繞音響系統，對熱愛3C的年輕消費者很有吸引力。

Polo beats同樣搭載1.0升直3 TSI缸內直噴渦輪增壓引擎，最大馬力可達115匹，從2,000轉即可產生峰值為20.4公斤米的扭力高原，結合換檔流暢綿密的7速DSG雙離合器自手排變速系統，並配有Start／Stop引擎自動啟閉系統和煞車動能回收系統，對降低油耗與碳排量有實質助益。

本車一開上路即展現快意盎然的加速感，其0～100公里／時加速可在9.5秒達成，極速可直上200公里／時，這樣的性能不難滿足你日常代步的需求。6代Polo是以輕量化、高剛性的MQB模組化平台打造，駕馭起來底盤韌性與紮實度均展現出極高的水準，操控表現是歷來Polo之最。

Polo beats車艙內採用大面積Velvet Red絲絨紅飾板，搭配beats專屬皮布雙色運動型舒適座椅與雙色車門內飾，體現3C潮牌聯名車款獨特的個性。除了標配具抗過敏原活性碳車內空氣過濾器的Air Care Climatronic雙區全自動電子恆溫空調系統，以及Composition Media 8吋多媒體觸控音響主機，這輛試駕車選配的Active Info Display 10.25吋全邏輯數位化儀表，更為座艙科技感增色不少。

台灣福斯汽車將Polo beats開出83.8萬的售價，要比一般79.8萬的Comfortline貴上4萬元，但考量其差異化的外觀設計和內裝鋪陳，加上beats專屬數位8聲道擴大機（300W輸出）與重低音，肯定讓你覺得物超所值。