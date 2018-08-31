Sony首款OLED旗艦XZ3 亮點AI直覺操控

2018-08-31

﹝記者吳佩樺／台北報導﹞下半年最大的2018 IFA德國柏林消費電子展今（31）日起登場，Sony推出XZ2後續機XZ3，是旗下首款採用OLED曲面螢幕的旗艦手機，並主打AI智慧操作，堪稱歷代最「Smart」！

9月底全球部分國家搶先上市，台灣預計10月初，將率先搭載Android 9 Pie作業系統。

Sony XZ3為6吋QHD+ HDR OLED螢幕，導入Sony BRAVIA OLED電視科技，強調黑色更純粹深邃，色彩和細節亦更飽和、銳利。

外型18：9比例螢幕，左右二側是曲面設計，在視覺上達到無邊框。共黑、銀、綠、紅4色。

AI側邊操控+智慧啟動相機

強化「AI」亦是Sony XZ3的一大焦點，不只升級AI相機，首度加入AI智慧操作，讓使用更直覺。例如手持由下向上且橫放手機，就能開啟相機模式；有類似HTC旗艦U系列的側框感應功能，並以AI分析，只須連續按壓2次任一側邊，透過時間和地點，手機會預測並秀出接下來可能想用的應用程式。

不過主相機部分，不是外界期待的最新4,800萬畫素IMX586 CMOS感光元件，跟XZ2一樣是1,900萬畫素單鏡頭。前鏡頭提升至1,300萬畫素。其他規格包括高通S845處理器、IP68防水。

此外，HTC也發表中階U12 Life，機背為雙色設計，共藍、紫二色。整體「中規中矩」， 配置6吋FHD+ 18：9螢幕、高通S636處理器、3,600mAh電池、1,600萬+500萬畫素雙主相機、前鏡頭1,300萬畫素，支援4K錄影。10月中旬在台開賣。

圖片提供：Sony、HTC