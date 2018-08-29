MIKIMOTO頂級珠寶 美樂珍珠新寵吸睛

〔記者王瀅娟／台北報導〕MIKIMOTO舉辦「The Treasures of Sea」頂級珠寶展，引進稀有的孔克珍珠、美樂珍珠與巴洛克珍珠等等天然孕育的珍珠，顯示大自然造物之美。
MIKIMOTO表示，孔克珍珠與美樂珍珠外表相似，均有瓷釉般的光澤及火焰紋飾，均為海水孕育的海螺珍珠，前者分布在加勒比海，後者分布在南洋海域。孔克珍珠顏色分布從甜美的櫻花粉至濃郁的鮭魚粉，美樂珍珠以橘、黃、白為主，因此火焰紋飾更加顯而易見。若以市場價值論，孔克珍珠的價格比美樂珍珠高，保值性也高，有顧客專門收藏；但美樂珍珠近年逐漸受矚目，上漲空間大，是顧客的收藏新標的。
一般來說，每1萬至1.5萬只Queen Conch海螺才能發現一顆孔克珍珠，每10顆孔克珍珠才有一顆屬珠寶等級，因而此次來台的21顆孔克珍珠項鍊，顏色勻稱、形狀相似，更顯難能可貴。而每7千只Melo Melo海螺才可發現一顆美樂珍珠，能成為珠寶等級更屬少數，因此市場流動性不大，此次來台的美樂珍珠項鍊，是暌違5年再登台的新作，正面有綿密如絲的火焰紋飾，背面則為雲霧般的圖案，相當特別。
巴洛克珍珠項鍊亦令人驚豔，鑲嵌一顆直徑24×37.50mm碩大海水巴洛克珍珠，設計師將它設計成花籃底座，金屬支架上鑲嵌的鑽石花朵各有獨特風情，全數完成後才將巴洛克珍珠置入，考驗工匠鑲嵌的精準度，為工藝之作。