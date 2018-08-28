艾莉絲唯有機 9月開設實體店

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞藝人艾莉絲放下藝人身分投入經商， 2016年創辦有機選品品牌「Oui Organic唯有機」，透過官方線上商店銷售，自開業以來以超乎預期速度獲得好評，其中明星產品植萃護手霜，曾創下一天內銷售近千條的亮眼成績，讓品牌成為年營業額千萬的成功電商。
今年「Oui Organic唯有機」創立滿2週年，將於9月在微風廣場2F設立實體店面。隨著有機事業版圖擴增，加上外交官老公馬培迪的外派任期至今年底，艾莉絲透露，明年將舉家回台定居，屆時老公將請育嬰假在家帶小孩，也十分支持她好好發展事業。搬回台灣會不會擔心老公不習慣？艾莉絲說：「他的外交工作很能融入當地生活，加上過去曾外派至剛果、阿富汗，之前回台，還會說上幾句中文自己去住家附近的家庭理髮剪髮。」
「Oui Organic唯有機」一年之內已代理逾將近10個歐洲有機品牌，像是Jonzac森朵恩泉、夏日必備防曬品Acorelle日光意境、身體清潔系列普羅旺斯、浮日山脈等，居家清潔有EnoClean 安可潔，毛小孩專屬的清潔用品毛孩星球等，今年則代理來自德國的有機通路銷售No.1彩妝品牌「Benecos蓓蓓珂娜」。
「Jonzac森朵恩泉」為法國有機保養品集團 LÉA NATURE 旗下的天然礦物溫泉水保養品牌，當初艾莉絲就是意外用到品牌的潔面膠，覺得好用又價格實惠，才開始想到要代理有機品牌。
「普羅旺斯」來自法國南部普羅旺斯百年製皂大廠，以獨家三重輾磨製法作成馬賽液體皂，全產品含高達95%以上的天然成分，使用有機蜂蜜、杏仁、乳油木果油等成分，產品在巴黎左岸頂級貴婦百貨 Le Bon Marché熱銷。
「安可潔」來自丹麥，獲ECOCERT認證的天然清潔劑系列產品，著重產品使用後可自然分解，包裝瓶身由海洋蒐集廢棄塑膠回收再製，添加玉米澱粉，可百分百自然分解，產品使用甜菜鹼（AEB）為主要清潔成分，添加奢華有機天然花水與植物精油。
「Acorelle」取得Ecocert與Cosmebio認證，不添加有害的化學成分，深入瞭解數百種植物的特性，產品涵蓋臉部保養及防曬產品。
「Benecos蓓蓓珂娜」為德國有機食用級彩妝品，具德國BDIH有機認證，唇膏結合護唇精華及蓖麻籽油、維生素 E、小燭樹蠟，不必擔心使用後會造成色素沉澱或嘴唇乾裂，或是寶寶碰觸。