BMW M3 CS 西班牙Malaga試駕

2018-08-27

記者方維鐸／西班牙報導、攝影

BMW現行代號F80的M3性能房車，自推出以來即面對宿敵Mercedes-AMG C63和C63 S的嚴峻挑戰，先是藉由Competition Package的選配將最大馬力提升至450匹，後來又推出限量1,200輛的M3 CS，再把最大馬力推進到460匹之譜，藉由車體輕量化創造出更優異的馬力重量比，實現0～100公里／時加速超越Mercedes-AMG C63 S（小改款前版本）0.1秒的成就。記者上個月飛往西班牙Ascari賽道參加M2 Competition和M5 Competition兩款新車的首發試駕活動，意外開到這款國內不太可能有機會試駕的終極限量版M3性能房車。

3.0 M TwinPower Turbo 動力終極進化

M3 CS搭載一具進化調校過的3.0升直6 M TwinPower Turbo引擎，結合雙渦輪增壓、HPI高精準缸內直噴、VALVETRONIC可變汽門揚程與Double-VANOS雙可變汽門正時等技術，一舉壓榨出460匹最大馬力與61.2公斤米峰值扭力，搭配附有Drivelogic換檔邏輯模式的7速M DCT雙離合器自手排變速箱，可跑出0～100公里／時3.9秒的成績，標配M Driver’s Package的速限更提高至280公里／時，原廠提供的平均油耗數據每公升可跑11.8公里，整體動力效能稱得上登峰造極。

記者結束了在Ascari的M5 Competition賽道體驗後，便領了輛M3 CS載上自己的隨身行李開往Malaga機場，BMW原廠幫我們設定的路程接近百公里，涵蓋一般公路和高速公路。鄰近Ascari賽道的Ronda地區車流量並不大，隨隨便便就能把車速開到兩百公里／時以上，但那種感覺就像平常在台灣高速公路上用百公里出頭的時速巡航一樣。開著配有主動式M跑車化懸載的M3 CS一路逢車超車，宛若熱刀切奶油般輕鬆俐落；車上M Drive系統所預設的兩種動態行車模式，都能輕鬆應付當地的行車路況，當然一方面也沒有遇到任何性能足以挑戰本車的對手，短短不到一個鐘頭就抵達機場外的還車地點。

雙色調座椅＋Alcantara 妝點魅力破表

全球限量1,200輛的M3 CS，內裝鋪陳自是精心雕琢，儀表控台雖維持原先M3 Competition Package的基調，但包覆以觸感極佳並車有對比色雙縫線的黑色真皮，並透過M專屬3色縫線點綴的Alcantara類麂皮多功能跑車方向盤及具有CS沖孔字樣的Alcantara類麂皮飾板，營造出戰鬥氣息濃烈的肅殺跑格氛圍。前座兩張M跑車座椅視覺感與乘坐感俱佳，椅背採鏤空設計來達到輕量化效果，包覆以Silverstone／Black雙色調真皮，並嵌有M3徽飾，頭枕邊緣另縫有M專屬3色飾條，完美體現M的性能魅力。此外，Start／Stop引擎啟閉按鈕特別改成熱血而醒目的紅色，以彰顯M3 CS作為M3終極限量版的獨特性。

BMW總代理汎德公司僅取得4輛M3 CS配額，開出658萬車價，截稿前已知售出了其中3輛，並有一輛於上個月完成交車，有意入主的性能房車買家不妨把握最後機會。