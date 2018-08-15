林志玲深V白襯衫 Armani限量紅唇性感誘人

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞Giorgio Armani「ARMANI BOX 亞曼尼精品美妝全球巡迴快閃店」昨（14）日舉辦開幕活動，邀來許久不見的林志玲擔任開幕嘉賓，志玲姐姐穿著深V白襯衫，難得敞開胸口微露性感，搭配俐落的高腰黑長褲，展現第一名模的修長身段。
林志玲在活動中選擇搽上色號405 「奢華絲絨訂製唇萃URI限量版」，番茄紅色調特別適合亞洲人，更襯出她白皙的膚色。
被問到即將到來的七夕情人節計畫跟誰一起過，林志玲笑說：「只要不要自己過就好了。」至於近來中國吵得沸沸揚揚的限酬令對她是否有影響？她表示，「我覺得不會有影響，注意該重視的規則，守法就好！」目前也暫時沒有拍電影的計畫。
「ARMANI BOX亞曼尼精品美妝全球巡迴快閃店」來到台北是全球第10站，店內最吸睛的焦點莫過於巨型紅色猩猩Uri。Uri是如真實猩猩大小的紅色藝術品，由義大利藝術家Marcantonio Raimondi Malerba打造而成，至今仍收藏於Giorgio Armani先生米蘭家中，ARMANI BOX快閃店特別展示猩猩Uri的精緻復刻版作為鎮店標的物。
為慶祝ARMANI BOX於台北盛大開幕，特別推出專屬限定色「奢華絲絨訂製唇萃 405 URI限量版」，瓶蓋上印有猩猩Uri LOGO，限量200支，而Uri的圖騰也會出現在快閃店的周邊商品上。