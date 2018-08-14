歐洲家飾精品 特賣3折起

2018-08-14

〔記者凃盈如／台北報導〕歐洲精品家飾代理商崇盟集團，每年約8月份舉辦特賣會，品項包含歐洲生活精品與頂級髮飾。今年適逢集團內部品牌轉換，特賣品項件數增加，整體逾萬件，較去年多出3成，無論是過季商品、瑕疵品、次級品，皆可以超低折扣入手。參與特賣品牌包括Lalique（法國萊儷水晶）、Royale de Champagne（法國皇家水晶）、Goebel（德國高寶瓷器）、Haviland（法國哈維蘭餐瓷）、M.I.Hummel（德國喜姆瓷偶）、Sambonet（義大利不鏽鋼餐具）、Forge de Laguiole（法國萊捷刀具）、Greggio（義大利頂級銀器）、Peugeot法國專業酒具，以及女性喜愛的法國時尚髮飾Alexandre Zouari（法國施華利髮飾），家飾品部分3折起、髮飾1折起。

品牌表示，以往特賣會客群為主要附近的上班族女性，以及位於台北市南京東路商圈辦公室周邊的居民，但也有死忠消費者大老遠從外縣市趕來挖寶，近年來亦有不少40至50歲講究生活品味的男性消費者，會特別前來購買酒器、家飾品佈置家裡。本次特賣品項以小飾品居多，實用的刀叉匙、餐盤尤為熱門品項，此外，時序接近中秋節、教師節，許多民眾也會趁機提早購買贈禮。本次特賣時間為8月15日至17日，時間為10：00至19：00，地點為：台北市南京東路三段303巷6弄9號1樓，消費金額逾3,000元可刷卡，特賣活動相關資訊以現場為準。