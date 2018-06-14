世足今開踢 中華電信MOD完整看

2018-06-14

〔記者吳佩樺／台北報導〕全球瘋狂4年1次的2018世界盃足球賽今（14）日起在俄羅斯開踢，跟台灣時差近，球迷不用再每日熬夜觀賽；中華電信MOD能完整收看64場球賽，包含20場的4K轉播。

此屆世足賽除了新人輩出，二大老牌球星葡萄牙C羅（Cristiano Ronaldo）與阿根廷梅西（Lionel Messi），是否能抱回生涯首座世界盃冠軍更是球迷關注的焦點。如果不想錯過任何一場比賽，中華電信的MOD和Hami Video皆能完整觀賞64場賽事，包括電視、電腦、手機、平板，讓球迷走到哪看到哪；由愛爾達體育二台和三台提供轉播。

全台瘋世足賽的熱度有多高？世足賽還沒開踢前，中華電信MOD世足專區流量早已突破百萬，預計至冠軍戰時締造千萬點閱數。

中華電信MOD世足專區強調互動體驗，例如觀戰重點、3天回看、隨選隨看、精采花絮等服務，其中全新「#Hashtag」功能，讓球迷能鎖定喜歡的話題、球星和國家隊，像「#一日球迷推薦」甚至是「#世足小鮮肉」，隨時掌握賽程動態。根據業者觀察，大家熟知的C羅、梅西、內馬爾等均是熱門追蹤的超級球星，累積追蹤數以超乎想像的速度增長。

中華電信MOD世足專區開發團隊表示：「為了提供球迷最便利、最直覺的觀賽經驗，設計與開發動員百人以上，歷時半年不斷精進使用介面。」此外，現在申辦中華電信MOD、Hami Video指定方案參與活動，有機會抽賓士。