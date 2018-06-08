《你的愛隊 世足登場》︰Nautica

2018-06-08

記者方惠宗／台北報導

專為世足鐵粉而生

時尚品牌Nautica以2018年FIFA世界盃主題設計一系列限量商品，以各個參賽國家的代表色彩為靈感，包括德國、葡萄牙、西班牙、巴西、阿根廷、英格蘭等傳統足球勁旅，展現各國獨一無二的特色，亦成了最令球迷熱血沸騰的觀賽必穿服飾。有趣的是，品牌似乎是想拾回本屆世足參賽球隊「遺珠」，該系列當中亦可見這次讓人跌破眼鏡、未能晉級的「藍衫軍」義大利，以及連續兩屆「世足16強」智利與美國等設計主題。

圖片提供／Nautica