Hebe只選無添加 挑中freeplus芙莉思

2018-06-07

〔記者邱巧貞／台北報導〕「Hebe」田馥甄昨（6）日出席 Kanebo集團旗下敏感肌品牌「freeplus芙莉思」代言活動，她表示自己日常生活簡單又愛宅在家，保養同樣講求簡單快速，即使邁入輕熟女階段，她最重視的保養就是保濕，除非遇到特別狀況才會加碼保養。

Hebe提到：「以前小時候不懂，肌膚一出油就會用吸油面紙一直吸，現在反而不是做吸油的動作，而是先會先補水，像是額頭、兩頰比較乾燥的地方會用大量化妝水濕敷，讓肌膚吸飽水後再趕緊搽上乳液鎖水。」她透露自己10多年來都過著熬夜的作息，大概凌晨3、4點才會就寢，除了工作忙碌外，另一個原因就是捨不得睡，「因為工作結束後，好不容易有屬於自己的時間可以回覆訊息或上上網。」所以她會特別選擇無添加的保養品能安心使用，避免肌膚敏感。

Hebe也透露一週至少會做一次肌力重量訓練，她強調不是為身材是為了健康，「我覺得把核心練好就像是一個隱形的馬甲，過去因工作奔波常會覺得腰痠，自從把核心練起來後就比較不容易腰痠了，連帶肩頸狀態也改善，或許身材線條不會很明顯，但至少不容易疲憊。」

freeplus芙莉思成立於2001年，專為不穩定肌膚選用不易造成肌膚負擔的低刺激配方，同時結合6種和漢保濕植萃，為膚況不穩的敏弱肌，帶來溫和的護膚成效。