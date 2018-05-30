京站年中慶+蜂外送 瘋世足免出門

〔記者凃盈如／台北報導〕京站時尚廣場自6月1日至24日舉辦年中慶，今年年中慶主題為「夏日瘋世足」，除了推出多款優惠活動，今年更與熟食外送平台honestbee誠實蜂蜜合作，推出全台百貨首家美食外送服務，京站全館50家餐廳小吃，都響應此服務，點購後1小時內到貨，外送費只要39元，服務範圍為店家5公里內。
京站時尚廣場總經理柯愫吟提到，推出這種O2O （online to offline） 線上對應線下實體的方式，並不是相互取代，希望可讓賣場變得更多元、也更歡樂，滿足不同人的需求。就像現在正值炎熱之夏，有些人喜歡全家大小到百貨公司吹冷氣，逛街省電費，但也有人不想出門、賴在家裡，吃東西只想叫外送，與honestbee合作，正滿足了這一類型的客人。本次活動自6月1日開跑，下載APP後首購滿499元，即可現抵300元回饋，回購的消費者輸入序號「京站蜂外送」，即享有滿499元折150元優惠3次，另有隨餐附贈養樂多1瓶；此外，單筆消費滿499元，每月抽出30名得主，可獲得京站500元禮券。
迎接即將進行的俄羅斯世足賽事，京站推出多款相關主題商品，消費者也可以於honestbee平台，享受一指點選，就將美食外送到家的服務。6月1日起至6月24日，Q卡友於全館服飾鞋包櫃位當日累積消費滿3,000元贈300元商品禮券，於2F、1F服飾、女包指定櫃位，單筆消費滿5,000元贈500元商品禮券。京站卡有回門禮，則是憑本人Q卡及當日消費滿999元以上京站開立之發票憑證，可兌換Qsquare X EDWIN聯名牛仔提袋一份（一卡一份，限量3,000份）。