小樂戴Swatch想到初戀

〔記者林欣若／台北報導〕Swatch的SKIN以超薄舒適和極簡風格聞名，今年春夏Swatch進化推出SKIN Irony超薄金屬腕錶，延續SKIN系列的極簡風格，5.8毫米厚度優雅時髦，藝人「小樂」吳思賢佩戴極簡黑款式，完美搭配他的個性潮流風格。
小樂回憶，國中時送給初戀女友的禮物就是Swatch，Swatch對他而言是甜蜜的回憶，他特地為SKIN Irony系列走秀，日前擔任開球嘉賓卻失控砸攝影師的他笑說：「走秀沒有開球緊張。」他平常喜歡蒐集手錶，對他而言，手錶是最方便的配件，可以融入各種穿搭風格，全新的SKIN Irony系列金屬材質非常優雅自信，輕薄的錶身服貼肌膚，不僅適合自己蒐藏，也適合送給心儀的對象，他坦言目前感情狀態是順其自然，如果真的被媒體拍到，他一定會大方認愛。王心恬身穿藍色洋裝出席，肩帶、高跟鞋以及指甲油點綴金色，和手上金色SKIN Irony超薄金屬腕錶相呼應，她很滿意自己金屬未來感的裝扮。
SKIN Irony超薄金屬腕錶系列首波主打極簡流暢的「極光銀」與「耀眼金」，纖細輕薄的全金屬外型拋光的不鏽鋼材質，展現耀眼的獨特風格；兩款特色女錶「絲絨黑」與「風尚白」閃耀獨特的風格，錶盤上鑲嵌寶石打造亮眼的個人風格，展現輕奢華的柔美氣息；「酷玩藍」與「海洋藍」將SKIN超薄系列經典的設計加入運動元素，錶帶以藍色為基底搭配銀灰或白色的條紋呈現，展現簡約清爽的夏日氣息。圖片提供：Swatch