漢米爾頓舊銅色 慶飛行錶百週年

〔記者方惠宗／台北報導〕張兆志與妻子許允樂一同出席漢米爾頓（Hamilton）新品上市活動，張兆志秀出腕上的漢米爾頓Pilot Day Date飛行員雙曆腕錶，引人回憶漢米爾頓在100年前、也就是在1918年5月所推出的第一款自製飛行腕錶，自此揭開漢米爾頓飛行錶序幕。
漢米爾頓Pilot Day Date飛行員雙曆腕錶以「百年紀念款」之姿問世，透過舊銅色錶殼與「D.C.」面盤，流露濃厚軍錶色彩。面盤12點鐘位置的經典「倒三角時標」顯露身為美系飛行錶的血統印記，呼應3、6、9點鐘位置的方型時標，亦體現飛行腕錶的方便閱讀性。面盤上以大型分鐘數字時刻呼應紅色數字12小時內圈時標與半鏤空指針，增添面盤豐富性，展現陽剛道地的飛行錶風采。特別的是，所搭配的牛皮錶帶經佩戴後會產生「類樹皮」舊化紋理，自然呈現復古質感，巧妙烘托錶款歷史。
漢米爾頓全新紐約星嵐系列（Jazzmaster Thinline）以簡約時尚擄獲許允樂芳心；超薄不鏽鋼錶殼搭載超薄機芯，顯現極簡靈魂背後的高級風範。面盤配色以紐約夜景為靈感，搭配擁有「快拆結構」的錶帶，可依穿搭風格靈活變換錶帶。
張兆志與許允樂去年登記、將在今年5月20日結婚滿週年，提及週年感言，張兆志說：「感覺就像結了一輩子！」形容兩人的契合度，身旁的許允樂掩不住燦爛甜笑。