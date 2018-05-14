【英國超豪華品牌大型SUV力作】 Bentley Bentayga W12 試駕

2018-05-14

記者方維鐸／台北報導 攝影／記者陳奕全

隸屬德國福斯集團的英國超豪華品牌Bentley，2015年IAA車展推出了首款豪華SUV產品Bentayga，以第2代MLB模組化平台打造，車格尺碼高壯偌大，外觀融入該品牌新世代車款造型DNA，搭載多汽缸大排氣量動力，展現超強悍的性能與行動力。

Bentley台灣總代理永三汽車現階段導入汽油動力的Bentayga V8和Bentayga W12，以及柴油動力的Bentayga Desiel，提供層峰豪華SUV買家多樣化的動力選擇。

6.0 W12動力澎湃強猛

這裡試駕的Bentayga W12，配置排氣量5,950cc的W型12缸雙渦輪增壓引擎，擁有608匹最大馬力與91.8公斤米峰值扭力，結合ZF提供的8速自排變速箱，動力傳輸十分綿密順暢，油門反應強猛有力，其0～100公里／時加速僅需4.1秒，極速可直上301公里／時。國內能源局公布的數據其每公升可跑7.5公里，是5,400cc以上小客貨兩用車最佳的1級耗能表現。

試駕上路時體驗到這具6.0 W12引擎澎湃的動力輸出，一起步便非常直接凌厲，伴隨著強烈的推背快感，只見身旁的景物快速流逝，加速性能超乎你對豪華SUV的既有認知。儘管身形偌大高壯，但操控起來卻非常穩健俐落，全時4輪驅動系統提供的精確循跡表現，更教駕駛人信心十足。

內裝鋪陳極盡奢華所能

坐進車艙，映入眼簾的是迥異於德日主流豪華SUV的英倫經典內裝設計，運用大量質感出眾的皮革、木料和金屬素材，顏色、質地和紋路均可客製化搭配；前後座椅皮面綴飾以菱格紋縫線及Bentley廠徽，對憧憬Bentley獨特風格品味的多金買家肯定更有說服力。拜近3米長軸距之賜，賦予後座寬敞充裕的乘坐空間；行李廂另有提供多種精心設計的選用配件，讓層峰買家獲得更精緻實用的豪華SUV體驗。

永三汽車將Bentley Bentayga W12開出1,380萬起跳價，搭載4.0 V8汽柴油動力的Bentayga V8和Bentayga Desiel則同為1,080萬起跳，均高於同屬德國福斯集團的Lamborghini Urus在台基本接單價，訴求偏愛英式經典品味的層峰豪華SUV買家。