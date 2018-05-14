【英國超豪華品牌大型SUV力作】 Bentley Bentayga W12 試駕

記者方維鐸／台北報導 攝影／記者陳奕全
隸屬德國福斯集團的英國超豪華品牌Bentley，2015年IAA車展推出了首款豪華SUV產品Bentayga，以第2代MLB模組化平台打造，車格尺碼高壯偌大，外觀融入該品牌新世代車款造型DNA，搭載多汽缸大排氣量動力，展現超強悍的性能與行動力。
Bentley台灣總代理永三汽車現階段導入汽油動力的Bentayga V8和Bentayga W12，以及柴油動力的Bentayga Desiel，提供層峰豪華SUV買家多樣化的動力選擇。
6.0 W12動力澎湃強猛
這裡試駕的Bentayga W12，配置排氣量5,950cc的W型12缸雙渦輪增壓引擎，擁有608匹最大馬力與91.8公斤米峰值扭力，結合ZF提供的8速自排變速箱，動力傳輸十分綿密順暢，油門反應強猛有力，其0～100公里／時加速僅需4.1秒，極速可直上301公里／時。國內能源局公布的數據其每公升可跑7.5公里，是5,400cc以上小客貨兩用車最佳的1級耗能表現。
試駕上路時體驗到這具6.0 W12引擎澎湃的動力輸出，一起步便非常直接凌厲，伴隨著強烈的推背快感，只見身旁的景物快速流逝，加速性能超乎你對豪華SUV的既有認知。儘管身形偌大高壯，但操控起來卻非常穩健俐落，全時4輪驅動系統提供的精確循跡表現，更教駕駛人信心十足。
內裝鋪陳極盡奢華所能
坐進車艙，映入眼簾的是迥異於德日主流豪華SUV的英倫經典內裝設計，運用大量質感出眾的皮革、木料和金屬素材，顏色、質地和紋路均可客製化搭配；前後座椅皮面綴飾以菱格紋縫線及Bentley廠徽，對憧憬Bentley獨特風格品味的多金買家肯定更有說服力。拜近3米長軸距之賜，賦予後座寬敞充裕的乘坐空間；行李廂另有提供多種精心設計的選用配件，讓層峰買家獲得更精緻實用的豪華SUV體驗。
永三汽車將Bentley Bentayga W12開出1,380萬起跳價，搭載4.0 V8汽柴油動力的Bentayga V8和Bentayga Desiel則同為1,080萬起跳，均高於同屬德國福斯集團的Lamborghini Urus在台基本接單價，訴求偏愛英式經典品味的層峰豪華SUV買家。
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車格噸位與動力性能兼備的Bentley Bentayga豪華SUV的0～100公里／時加速僅需4.1秒，藉由全時4輪驅動系統精確的循跡抓地效果，高速馳騁起來極為穩健，並擁有突破300公里／時的性能實力。
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Bentley Bentayga擁有5米14的車長與趨近3米的軸距，車格尺碼高壯偌大，結合新世代Bentley家族樣貌的兩大兩小4圓燈與長方形鍍鉻網格水箱護罩，看起來非常恢弘大器。
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車尾造型十分簡約雅緻，搭配識別效果出眾的LED尾燈組及後保桿下雙邊出的扁闊4邊形鍍鉻尾管，體現大型豪華SUV的氣派穩重。
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Bentayga的座艙鋪陳經典華麗，內裝運用大量質感出眾的皮革、木料和金屬素材，顏色、質地和紋路均可客製化搭配，盡現Bentley千萬豪車的尊榮奢華。
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這具6.0升W型12缸雙渦輪增壓引擎可發揮608匹最大馬力與91.8公斤米峰值扭力，能源局的平均油耗每公升柴油可跑7.5公里，符合5,400cc以上小客貨兩用車最佳的1級耗能標準。
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後座標配有TSR（Touch Screen Remote）觸控式多功能遙控裝置，讓後座乘客獲得先進便捷的使用感受。
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8速ZF自排變速系統排檔桿上有Bentley的B字母徽飾，以鍍鉻金屬與皮革混搭製作，將這個英國品牌的經典奢華表露無遺。
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標配的全景式天窗對車艙氛圍與採光有實質助益，寬敞充裕的後座空間搭配極為考究的內裝用料，後座椅綴飾以經典的菱格紋縫線和Bentley廠徽，絕對滿足多金買家對這個英國超豪華品牌的期待。
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Bentayga擁有484公升的行李廂容量，若將後排座椅完全傾倒打平，則可獲得相當可觀的置物縱深與載物容量。另提供多樣化的行李廂配件，讓層峰買家獲得更精緻實用的豪華SUV體驗。
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Bentley Bentayga W12小檔案
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本車的資訊娛樂系統整合於中控台的8吋觸控式車況資訊及音響操控介面，內建50GB硬碟，具有衛星導航系統，還可外接6種媒體界面並提供WiFi熱點。