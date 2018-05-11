郭書瑤結婚這樣穿 一脫就可以跑趴-JASMINE GALLERIA訂製禮服 女星紅毯吸睛戰袍

2018-05-11

〔記者林欣若／台北報導〕來自紐約的訂製禮服品牌JASMINE GALLERIA是許多明星紅毯戰袍的首選，女星郭書瑤就是其一，昨日JASMINE GALLERIA舉辦發表會，郭書瑤以低胸連身衣外罩紗裙和短夾克，展現性感俏皮，她說自己結婚時就要這樣穿，外套一脫，就可以直接前往派對。

JASMINE GALLERIA這一季再度以高級訂製為精神，並利用個性混搭，跳脫高級訂製服優雅和奢華的框架，這一季以「FUSION混時尚」為主題，邀請泰國時尚設計師Kanapot Aunsorn、台灣設計師陳科維、加州新銳設計姊妹檔Val Stefani以及設計大獎常勝軍陳宏宇共同參與設計，透過這些新銳設計師的大膽創意，高級訂製服混搭運動風、丹寧風、搖滾風，讓高級訂製服展現年輕活潑、極具個性的全新魅力。

郭書瑤在第52屆金鐘獎時，曾穿著JASMINE GALLERIA一襲裸粉低胸雪紡禮服走上紅毯，豔驚全場，她很欣賞JASMINE GALLERIA總是有無限可能性，尤其她的個性活潑，喜歡街頭風也喜歡跳舞，將來的婚紗就要選JASMINE GALLERIA這種有多元風格的品牌，她日前被拍到和男友以綸熱戀中，但她不鬆口認愛，只說自己現在「很幸福」，至於男友會不會介意她穿得太性感？她打太極表示：「現在只有公司管我最多！」