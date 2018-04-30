2018 德日Class 1房車賽相繼登場-2

記者方維鐸／綜合外電報導
日本Super GT第2站 本週五富士賽道開跑
2018日本Super GT賽季4月上旬已於岡山賽道開跑，屬於Class 1等級的GT500組由今年戰力大幅提升的Honda NSX-GT陣營取得冠亞軍完賽，去年GT500總冠軍的KeePer TOM’S LC500則攻上頒獎台最後一個席次，但Lexus LC500要擊敗其他兩陣營的廠車看起來已不像去年那般輕鬆容易。
第2站賽事適逢日本5月初憲法紀念日、綠之日和兒童節連假，提前於本週五（5月4日）在富士賽道開跑，將進行500公里（110圈）的GT耐久賽。儘管這場比賽並未達到700公里的加成計分基準，但仍比一般300公里的賽程要多出200公里，對車輛性能、車手體能和進站策略都是更為嚴苛的挑戰。
值得注意的是，上一站岡山開幕賽取得積分完賽的所有賽車，都會被課以積分數乘2的公斤加重，舉例來說，上一站竿位起跑、一路領先過終點的17號KEIHIN NSX-GT，由於取得排位賽最快的1分加成計分及冠軍的20分，在富士站就得加重42公斤，這是Super GT為了制衡車輛性能優勢、避免單一車隊獨霸的機制。
換言之，目前積分領先的賽車在富士站都處於車重的劣勢，加上110圈耐久賽的諸多變數，以及各車隊不同的進站策略，更讓這場比賽勝負難料、精彩可期。
圖片提供／DTM官網、Audi、BMW、Mercedes-AMG、Super GT官網
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Super GT場上的傳奇MOTUL AUTECH GT-R一直都是最受矚目的焦點，儘管開幕站被充滿爭議的判罰影響，失去爭取分站勝利的機會，但接下來在富士賽道依舊來勢洶洶，被視為奪標的大熱門。
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去年贏得GT500組年度總冠軍的KeePer TOM’S LC500，在開幕的岡山站一路苦追，好不容易才取得季軍完賽，顯示本賽季Lexus LC500陣營的性能優勢不再，要衛冕年度冠軍會是一系列的硬仗。
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2018日本Super GT賽季4月上旬於岡山賽道展開，本賽季戰力大幅躍進的Honda NSX-GT陣營由塚越広大及小暮卓史兩人合力駕駛的17號KEIHIN NSX-GT（左前帶頭衝出者），以Pole to Win姿態贏得開幕站的勝利。
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英國前F1世界冠軍車手Jenson Button與日本車手山本尚貴（圖左）一同駕駛100號RAYBRIG NSX-GT出賽GT500組，在開幕賽岡山站跑出頒獎台上亞軍完賽的佳績。