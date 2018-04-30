2018 德日Class 1房車賽相繼登場-2

2018-04-30

記者方維鐸／綜合外電報導

日本Super GT第2站 本週五富士賽道開跑

2018日本Super GT賽季4月上旬已於岡山賽道開跑，屬於Class 1等級的GT500組由今年戰力大幅提升的Honda NSX-GT陣營取得冠亞軍完賽，去年GT500總冠軍的KeePer TOM’S LC500則攻上頒獎台最後一個席次，但Lexus LC500要擊敗其他兩陣營的廠車看起來已不像去年那般輕鬆容易。

第2站賽事適逢日本5月初憲法紀念日、綠之日和兒童節連假，提前於本週五（5月4日）在富士賽道開跑，將進行500公里（110圈）的GT耐久賽。儘管這場比賽並未達到700公里的加成計分基準，但仍比一般300公里的賽程要多出200公里，對車輛性能、車手體能和進站策略都是更為嚴苛的挑戰。

值得注意的是，上一站岡山開幕賽取得積分完賽的所有賽車，都會被課以積分數乘2的公斤加重，舉例來說，上一站竿位起跑、一路領先過終點的17號KEIHIN NSX-GT，由於取得排位賽最快的1分加成計分及冠軍的20分，在富士站就得加重42公斤，這是Super GT為了制衡車輛性能優勢、避免單一車隊獨霸的機制。

換言之，目前積分領先的賽車在富士站都處於車重的劣勢，加上110圈耐久賽的諸多變數，以及各車隊不同的進站策略，更讓這場比賽勝負難料、精彩可期。

圖片提供／DTM官網、Audi、BMW、Mercedes-AMG、Super GT官網