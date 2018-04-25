JJ工坊創意家具 喚起台灣工藝

2018-04-25

〔記者凃盈如／台北報導〕 走在台北市慶城街巷弄，會被一工藝感獨具的櫥窗給吸引，這是台北知名家具店「漂亮的家」，其除了代理STELLAR WORKS、Christopher Guy等品牌之外， 創辦人黃淑瓊深受德國包浩斯創立精神感召，近來更創立了「JJ工坊」，希望能喚起台灣逐漸失落的工藝，並結合創意理念，再造工藝設計師的價值。她邀請到藝術家許偉斌擔任顧問，帶領新生代工藝師們一起加入工坊，共同提升台灣的設計、工藝，來到現場，會驚訝這些年輕的工藝師們天馬行空的創作，看似嬌柔的女孩子們，利用金工、鐵工、木工、銅鑄、皮革、布藝、回收物件等，打造極有個性的設計家具、燈飾，容易與居家空間其他物件搭配，表現了人文美感與澄澈的創作初心，每一件都是獨一無二的作品，且可貴的是，雖為具有藝術性的家具，定價卻不高，如燈具價格約20,000元起。

德國包浩斯設計學院僅僅14年的時間，振興了德國工業，並跨世紀的影響了全世界的建築設計、藝術、工藝、美學，乃至經濟，漂亮的家創辦人黃淑瓊受此精神感召，她提到：「由於台灣工藝技術逐漸凋零，『JJ工坊』的核心價值是希望喚起老師傅手作技術的價值與承傳，透過藝術和設計，傳遞工藝與技術結合的理念，提供一個平台，為年輕人創造更多的可能性及機會。」本次參加JJ工坊週年的首檔展覽《無為。即是》，是三位工藝設計師一年來領受侘寂（Wabi-sabi）之美的成果，從她們深厚的美學涵養去挖掘舊物之美，並將鋼條、鐵件、石塊或破碎的強化玻璃等物件為發想，煥發舊物嶄新而亮麗的內涵。