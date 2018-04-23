歐日Crossover化中大型旅行車-1

2018-04-23

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

日系Crossover旅行車小改款

Subaru Outback

去年Subaru將Legacy房車和Outback跨界旅行車雙雙進行小改款動作，國內市場選在跨年展開的「2018世界新車大展」正式發表上市，並新追加配有EyeSight智能駕駛安全輔助系統的車型。

小改款的Outback換上SRH主動轉向LED頭燈，搭配新式樣的深底色水箱護罩及重新設計過的前保桿，前臉視覺感更顯強悍而有層次；車尾後視大抵維持原樣，足下改配4只18吋新款渦輪造型鋁圈，看起來依舊硬派有型。

打開引擎蓋，映入眼簾的仍為排氣量2,498cc的水平對臥4缸引擎，可輸出175匹最大馬力與24.0公斤米最大扭力，與其搭配的是Lineartronic CVT無段變速自排系統。經濟部能源局公布的歐規平均油耗每公升可跑13.8公里，能源效率符合小客車2,400～3,000cc歐規油耗最佳的第1級。

由於Outback的車高要比典型SUV略低，加上配置水平對臥引擎的低重心優勢，操駕起來感覺格外沉穩，且行路感不會那麼虛浮搖晃，長途乘坐的舒適性優於多數同級日系SUV對手。Subaru的對稱式全時4輪驅動系統賦予其穩健均衡的循跡表現，若要開下陡坡時，按下位於電子式手煞車左側的X-MODE陡坡緩降控制鍵，車輛會自動以穩定的車速緩緩駛下，讓駕駛人高枕無憂。

Outback此番小改款將方向盤、中央出風口和中央控制面板、前乘客座飾板予以修改，提升細部質感與功能性，進一步體現日系進口車的精緻度和價值感。中央面板升級成8吋LCD多點觸控螢幕，具備Apple CarPlay連結功能，並支援Android系統NFC藍牙配對。

Subaru總代理意美汽車導入18年式小改款的Outback 2.5i-S和2.5i-S EyeSight兩車型，售價分別為129.9萬和135萬，訴求對車格尺碼與空間機能性有需求的中大型Crossover旅行車買家。